“Che ha?”. Sdraiata sulla lettiga dell’ambulanza: paura per la ‘eccessiva’ vip italiana

Momenti di paura per Elettra Lamborghini. La bella ereditiera con la passione per la musica che sta spopolando in tutto il mondo pochi minuti fa ha postato sulle sue Instagram Stories una foto con una flebo sul braccio e la scritta ''Lo stress mi ha inviato il conto''. La Lamborghini è stata trasportata in ambulanza, ma al momento non si conoscono le cause del malore, ma potrebbe essere stata vittima del caldo e dei numerosi impegni ai quali sta facendo fronte l'ereditiera. Lei stessa ha comunque tranquillizzato i fan: "Mi sto riprendendo, grazie a tutti", ha scritto Elettra nella Instagram story. Elettra Lamborghini è nata il 17 maggio 1994 a Bologna e fa parte della prestigiosa famiglia Lamborghini, proprietaria delle vetture conosciute in tutto il mondo. Ha iniziato a farsi conoscere qualche anno fa: grazie al suo carattere intraprendente e alla bellezza innegabile si è fatta subito notare su Instagram, dove ha iniziato ad avere numerosi followers (attualmente questi ammontano a più di tre milioni). (Continua a leggere dopo la foto)



Nel 2016 Elettra Lamborghini ha posato per Playboy. Ma è col suo ingresso in un reality televisivo della televisione spagnola che le persone hanno iniziato a stravedere per lei. La ragazza ha iniziato ad avere un gran numero di fan. Tornata in Italia ha iniziato a essere richiesta anche nei programmi del nostro paese: Elettra Lamborghini è stata invitata a partecipare a diverse trasmissioni e ha partecipato a un nuovo reality, Riccanza, dove ha mostrato come vive realmente un’ereditiera.

Il nome completo è Elettra Miura Lamborghini. Miura è uno dei modelli più amati della Lamborghini che costa oltre 1 milione di euro. Inoltre suo padre ha scelto questo nome ispirandosi alla razza di tori più famosi, gli stessi che si trovano sul cofano delle sue auto. Il numero dei suoi animali domestici è veramente esagerato. Ha 30 cani, 5 chihuahua e 5 cavalli. Inoltre ha anche la servitù per accudire i suoi cani. Ha dichiarato che c’è una persona ogni due cani per accudirli.

Il successo dell'estate 2018 - La Lamborghini ha debuttato nel mondo della musica con il singolo “Pem Pem”, che ha ottenuto il disco di platino grazie alle numerose vendite. La sua canzone ha avuto così tanto successo da arrivare ad avere più di 61 milioni di visualizzazioni su YouTube. Prima di “Pem Pem”, Elettra ha fatto un featuring in Lamborghini con l’amico, il rapper milanese Guè Pequeno.

“Cari italiani, sto arrivando”. Elettra Lamborghini, ecco la bomba che i fan aspettavano. L’ereditiera più seguita (e discussa) del momento svela il suo futuro. E sì, di mezzo c’è proprio un ruolo nella nostra tv. Dove la vedremo