Il problema non è lei che lo ha fatto, perché si sa che in molti, a quell'età, fanno la classica bravata. Il problema è che in Italia si sia smesso di insegnare educazione civica e la buona e sana educazione ai propri figli per quel che riguarda i beni comuni, come gli autobus, i parchi o le stazioni. Ecco quindi ora una pioggia di proteste che ha investito la giovane Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento. La 16enne, nipote del regista Dario Argento, ha pubblicato una story su Instagram in cui la si vede imbrattare il sedile di un bus dell’Atac a Roma. Il filmato, rimosso poco dopo la pubblicazione, è stato diffuso dal noto blog Roma fa schifo che ha evidenziato le immagini postate in rete da Anna Lou la quale, dopo aver filmato i sedili marchiati con pennarelli ed evidenziatori, ha sottolineato il concetto con la dicitura “imbrattato”, comparsa tra le sue stories proprio accanto agli scatti dei sedili in questione. (Continua a leggere dopo la foto)

Anna Lou Castoldi è la figlia nata dall’amore tra Asia Argento e Morgan, l’ex leader dei Bluvertigo nonché giudice e coach ad Amici e X Factor. Ha appena 16 anni, un’età delicata in cui l’inciampo, anche quello più clamoroso, rischia di trovarsi spesso dietro l’angolo. I genitori noti non hanno mai esposto la giovane figlia e nipote d’arte che utilizza un account Instagram di sua proprietà come la stragrande maggioranza degli adolescenti fanno oggi. (Continua a leggere dopo la foto)

Giovanissima e popolare, dice di sé che ama leggere e adora Marylin Manson. È seguita da circa 30 mila followers. Le stories postate da Anna Lou sui social sono state immediatamente segnalate alle autorità. Va ricordato che imbrattare i mezzi di trasporto pubblici è un reato punibile con la reclusione da uno a sei mesi o con una multa da 300 a 1.000 euro, secondo l'articolo 639 del codice penale. Al momento, la giovane non ha in alcun modo commentato quanto sta accadendo sui social network. (Continua a leggere dopo la foto)

Non lo hanno fatto nemmeno i suoi genitori vip. La madre Asia Argento sta vivendo uno dei periodi più difficili della sua vita, segnato dal suicidio del compagno Anthony Bourdain che si è tolto la vita l’8 giugno 2018, impiccandosi nella camera di un hotel in Francia. Morgan anche, dal canto suo, per ora tace. Ma siamo certi che la ragazza si beccherà una bella ramanzina.

