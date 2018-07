Vede un cane abbandonato in autostrada e non ci pensa due volte: ecco come lo salva

Ancora cani abbandonati in strada. Un gesto inumano e, vale la pena ricordarlo, anche legalmente perseguibile ma che soprattutto ora che è estate, continua a ripetersi. Un atto incivile, più volte pubblicamente condannato, ma purtroppo non ancora debellato. Il 29 luglio scorso, tanto per fare un esempio, la polstrada di Ponte a Poppi, Arezzo, allertata da una donna, è riuscita a mettere in salvo otto cuccioli di cani meticci e la loro mamma. Erano stati lasciati sull'A1, nell'area di servizio Arno in direzione Roma. Come riporta l'Ansa, sono stati dapprima notati da una signora che, in auto, stava transitando nella zona. La donna ha subito chiamato il 113 e la polizia ha inviato sul posto una pattuglia. Ai poliziotti, giunti lì in pochi minuti, la donna ha riferito di aver visto un'auto straniera di colore marrone, di cui però non è riuscita a fornire né la targa né il modello, abbandonare gli animali. Le ricerche del veicolo sono state diramate a tutti gli equipaggi e gli investigatori della polstrada di Arezzo sono alla ricerca di altri elementi utili all'individuazione dell'autore del gesto. (Continua dopo la foto)



Mamma e cuccioli, per fortuna, stanno bene. Sono stati affidati al servizio veterinario e sono in buone condizioni. Anche il caso di una femmina di setter si è concluso bene, grazie a un automobilista che è riuscito a bloccare il traffico in autostrada e metterla in salvo. Il Corriere della Sera ha pubblicato il video girato dall'automobilista stesso che mentre viaggiava lungo l'autostrada della Cisa, la A15, ha visto in tempo l'animale che rischiava ogni momento di finire sotto alle ruote delle auto.

L'uomo si chiama Alessio Chiriano e per salvare quel cane da morte certa, ha iniziato a seguirlo in auto. È poi riuscito ad attirare l’attenzione di un grosso tir che a sua volta ha fermato il traffico nella corsia, in modo da permettere all'automobilista di scendere dal mezzo e recuperare la femmina di setter che si era rifugiata tremante sotto a un guard rail. Una volta preso il cane, Chiriano lo ha consegnato alla polizia stradale.

“Ma quando il cane ha capito che le nostre strade si stavano separando ha iniziato a saltarmi sulle gambe come per dirmi non andartene mi sono abbassato e lei mi ha abbracciato come se mi volesse dire qualcosa... Quel grazie l'ho sentito dentro di me...”, ha commentato Alessio, che su Facebook ha ringraziato tutti coloro che l'hanno aiutato a salvare l'animale. In questo caso i proprietari del cane sono stati rintracciati dai poliziotti: hanno negato di averlo abbandonato. A detta loro era scappato da casa sua, che dista 20 km dall'autostrada.

