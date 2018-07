“Spettacolare!”. Cecilia Rodriguez in topless. La foto non è hot: di più

Anche Cecilia è volata a Ibiza, dove come ogni estate a questa parte è riunito il clan Rodriguez. La piccola di casa ha fatto parlare di sé in questi giorni per aver rivolto un appello accorato ai paparazzi che con la loro presenza h24 starebbero rovinando la vita alla sorella Belen. Una situazione che, ad avviso della fidanzata di Ignazio Moser, sarebbe diventata insostenibile, dunque lo sfogo sulle pagine del settimanale Sono in difesa della sorella maggiore che, come dimostrato in passato con alcuni scatti d'ira, non ha un bel rapporto coi fotografi. “Non se ne può più – ha spiegato Chechu - Tante volte sono scesa a parlare con i fotografi appostati sotto casa sua. Ho tentato di convincerli ad abbandonare la postazione. Stanno lì per ore, per giornate intere, senza alcun rispetto per la privacy. I miei interventi sono stati inutili, ma vorrei che la lasciassero in pace. Questi atteggiamenti insistenti stanno rovinando la vita di mia sorella e non va bene”. Quindi la conclusione: "Vorrei più umanità: non penso di chiedere troppo", ha aggiunto Cecilia. (Continua dopo la foto)



Anche lei, Cecilia, finisce spessissimo nel mirino dei paparazzi, specie da quando è uscita dal Grande Fratello Vip con Ignazio, con cui l'amore prosegue a gonfie vele. Ma niente in confronto alla sorella. La vita di quest'ultima, soprattutto quella sentimentale, scatena evidentemente una curiosità morbosa, quindi la presenza costante dei paparazzi. Troppo per Cecilia, che ora chiede una tregua per il bene di Belen. Avrà l'effetto sperato questo appello? Chissà.

Ma a proposito di Belen, a quanto pare non è l'unica a infiammare Instagram con scatti super sexy, senza veli o quasi. Come detto, a Ibiza ora è arrivata anche Baby Rodriguez e anche lei ha deliziato i fan con una foto da infarto. Cecilia, in topless e con il lato B in primo piano, è hot. Molto hot. Anche Cecilia è una modella e ha un fisico spettacolare, come dimostra questa foto 'estiva' in cui indossa solo un tanga bianco sgambatissimo.





Di spalle, in piscina, sdraiata su un mega gonfiabile trasparente a forma di conchiglia. Didascalia secca: “Vacaciones”. Like e commenti? Infiniti. In poche ore lo scatto in cui l'argentina, coi capelli sciolti sulle spalle e gli occhiali da sole neri, mostra il lato b perfetto alla fotocamera ha totalizzato oltre 131mila cuoricini e centinaia e centinaia di messaggi. Il pezzo sopra del costume non c'è, ma non essendo una foto frontale il lato A è nascosto. Quello B, invece, è ben visibile. E commentatissimo, tra complimenti e le solite, immancabili, critiche.

