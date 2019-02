Un totale di 20 giorni gratis l’anno nei musei, con la “settimana dei musei” dal 5 al 10 marzo a ingresso libero per tutti nei musei statali a cui si aggiungono 8 giornate ticket free scelte dai direttori dei musei autonomi e dai poli regionali e altre 6 gratuite in concomitanza con le prime domeniche del mese, da ottobre a marzo. E poi un biglietto a 2 euro per ragazzi dai 18 ai 25 anni e la grande campagna di comunicazione istituzionale #iovadoalmuseo, con spot sulle reti Rai e sito web dedicato.









Le novità, contenute nel decreto firmato il 9 gennaio scorso dal ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli e che entrerà in vigore il 28 febbraio, sono per incentivare con un nuovo sistema di agevolazioni la fruizione dei musei, dei siti archeologici statali, dei parchi e dei giardini monumentali. Il presentando la campagna #iovadoalmuseo si augura di aumentare in futuro le giornate gratuite, “magari per fare una seconda settimana dei musei anche il prossimo anno”.