La pasta aglio, olio e peperoncino è uno dei piatti facili, veloci e di origini umili nato ovviamente in Italia. È tipicamente associato alla regione del Lazio, in particolare alla città di Roma dove la semplicità degli ingredienti e il sapore deciso sono le caratteristiche principali di tantissime preparazioni della nostra cultura enogastronomica. L’aglio, l’olio e il peperoncino sono infatti dei prodotti molto diffusi nelle preparazioni delle ricette del nostro paese e la pasta aglio, olio e peperoncino è uno dei piatti salva pranzo che tutti abbiamo fatto più di una volta nella nostra vita.

Un piatto semplice sì, ma che va fatto seguendo scrupolosamente alcuni trucchi ed evitando dei banali errori per una riuscita eccellente. L’olio va ben dosato, il peperoncino scelto con cura e l’aglio non va mai bruciato. Questo piatto nasce nel Sud Italia, dove l’olio d’oliva e il peperoncino sono due ingredienti diffusissimi (a differenza del Nord, dove invece viene utilizzato il burro) ma è soprattutto a Roma che si è diffusa andando ad aggiungersi ai piatti storici come la cacio e pepe, la carbonara o la gricia.

Pasta aglio olio e peperoncino, la ricetta e gli errori da non fare

Il formato da scegliere è uno: spaghetti, meglio se spessi. Il peperoncino va sminuzzato e aggiunto all’olio in cui ha già soffritto l’aglio (privato della sua anima). Il consiglio è di eliminare i semi perché sono amari. L’olio dev’essere i ottima qualità e ovviamente extravergine di oliva di provenienza italiana. Fate attenzione a non bruciarlo, deve soffriggere su fuoco medio poco più di 5 minuti.

Scolare la pasta al dente e continuare la cottura nell’olio insaporito per qualche minuto con un po’ di acqua di cottura in modo da mantenere la cremosità del composto. Ecco la ricetta da Giallozafferano.

INGREDIENTI

Spaghetti 320 g Rummo

Aglio 3 spicchi

Peperoncino fresco 3

Olio extravergine d’oliva (di ottima qualità) 70 g

Sale fino q.b.

Per preparare gli spaghetti aglio olio e peperoncino iniziate mettendo a cuocere la pasta in acqua bollente salata a piacere Cuocete gli spaghetti al dente e nel frattempo potete preparare il condimento: pelate gli spicchi di aglio, divideteli a metà e togliete l’anima (la parte verde centrale di ciascuno spicchio). Riducete gli spicchi a fettine piuttosto sottili. Prendete il peperoncino fresco, e riducetelo a fettine eliminando il picciolo. Se preferite una piccantezza minore, potete aprirlo per il senso della lunghezza e togliere i semini prima di ridurlo a fettine. Ora versate l’olio in una padella ampia.

Scaldatelo a fiamma dolce e unite l’aglio e il peperoncino. Fate soffriggere il condimento a fiamma molto bassa, peperoncino e aglio non dovranno bruciarsi ma solo soffriggere per un paio di minuti. Una volta che la pasta sarà cotta al dente, potete trasferirla direttamente in padella e unire un mestolo di acqua di cottura. Mantecate qualche istante per amalgamare i sapori e saltare il tutto, poi potete impiattare i vostri spaghetti aglio olio e peperoncino da servire ben caldi.