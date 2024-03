La pizza è uno dei piatti tipici più famosi del nostro Paese. Ingredienti semplici e di qualità: acqua, farina, lievito e olio e condimenti che possono variare in base ai gusti del cliente e della fantasia del pizzaiolo. Tutti ingredienti che danno vita a una delle eccellenze della gastronomia italiana celebrata e conosciuta in tutto il mondo. Stiamo parlando della pizza.

La nascita di questo piatto sembra risalire al giugno del 1889 l’invenzione ufficiale della pizza, preparata dal cuoco Raffaele Esposito in onore di Margherita di Savoia, la regina d’Italia, con gli ingredienti che richiamano i colori della bandiera italiana: il pomodoro, la mozzarella e il basilico.

Pizza fatta in casa: gli errori da non fare e la ricetta

Fare la pizza è un’arte e ovviamente per avere un risultato eccellente bisogna seguire delle regole ed evitare degli errori. Vediamo quali sono. Scegliere il giusto lievito. I migliori lieviti sono quello di birra o, tutt’al più, il lievito madre. Tenete presente che a ogni panetto da 25 grammi di lievito di birra fresco corrispondono 7 grammi di lievito di birra secco. Un piccolo segreto, se usate meno lievito basterà allungare il tempo della lievitazione.

No alla farina 00 per dolci, non riuscirà a formare una maglia glutinica forte. Scegliete farine formulate appositamente per pizza, oppure quelle che riportano l’indice della forza della farina – indicato con la W – che sia di 200 circa o, ancora, quelle che abbiano almeno 12 grammi di proteine. Non scordate le pieghe di rinforzo. Stendete la pasta a rettangolo e piegatela a portafoglio. Ripetete l’operazione per 3 volte a distanza di 30 minuti circa.

Per ottenere impasti più digeribili si ricorre alla lenta lievitazione, che solitamente si fa in frigorifero. Deve essere di almeno 12 ore. Il sale va pesato e non va messo insieme al lievito. Impastate gli ingredienti e solo alla fine aggiungete il sale, che va messo tra il 2 e il 3% sul peso della farina a seconda dei gusti.

Per stendere la pizza non usare mai il mattarello ma solo le mani. Usa ingredienti di eccellente qualità; preriscalda sempre il forno a una altissima temperatura e la tua pizza sarà una vera bomba. Ecco la video ricetta di Davide Civitiello.

Ingredienti per 10 pizze di Davide Civitiello:

1 litro d’acqua

1,6 kg di farina 00

50 gr di sale

2 gr di lievito di birra

20 gr di zucchero

50 gr di olio EVO

Ecco invece gli ingredienti che ci serviranno per la farcitura:

1 kg di pomodori pelati

800 gr di fior di latte

20 gr di basilico

Olio EVO qb

Ora passiamo alla cottura: per ottenere una pizza stile napoletano fatta in casa come in pizzeria dovremo fornirci di una pietra refrattaria che metteremo in forno almeno 30 minuti prima della cottura. Ricordatevi sempre di impostare il forno elettrico di casa alla massima temperatura.