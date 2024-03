Nuova puntata del Grande Fratello e nuovi colpi di scena durante la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini, la giornalista Cesara Buonamici nella veste di opinionista e Rebecca Staffelli nella postazione social per dare voce ai telespettatori a casa. La puntata si è aperta con la discussione tra Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi. Nonostante il pubblico ormai non ne possa più, e lo ha fatto presente più volte anche sui social, c’è stato un altro inutile faccia a faccia tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

Dopo la morte del suocero e l’uscita dalla casa del Grande Fratello, Marco Maddaloni ha fatto ritorno ma solo per salutare gli amici e abbandonare definitivamente il gioco: “Vi chiedo scusa, sono andato via in fretta. Però mio suocero non c’è più, era il padre di Romina. La mia parte sportiva vorrebbe rimanere qui con voi, però era una persona importante per mia moglie e vorrei starle accanto. Non significa che vi ho abbandonato, ma devo stare con la mia famiglia. E poi l’ultimo miglio si fa sempre da soli”.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi smonta Cesara Buonamici

Alfonso Signorini ha confermato che la prossima puntata del reality show andrà in onda giovedì 7 marzo. Fino a fine mese gli appuntamenti con il Grande Fratello saranno due a settimana: il lunedì e il giovedì sera. Un nuovo scontro tra Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, accusata di aver esagerato con le parole indirizzato alla sua “rivale” Anita. “Sto molto male per le lacrime di Anita e di Perla. Anita è stata trattata male da Beatrice per quella serie di parole”, ha detto l’opinionista.

“Beatrice è una donna molto intelligente e in gamba, ma in questa fase in cui è già finalista dovrebbe avere un approccio più benevolo, non c’è di dire ad una ragazza che potrebbe essere sua figlia certe cose, non capisco perché ti devi accanire contro Anita che in tutto questo percorso ti ha tenuto testa benché abbia certamente per motivi di età e di esperienza meno strumenti dei tuoi, io sinceramente non ti capisco”, ha concluso. Ma le parole di Cesara Buonamici non sono piaciute per niente a Beatrice Luzzi, sempre attaccata dall’opinionista anche con parole molto pesanti.

L’attrice ha quindi dato dell‘incoerente alla giornalista, ricordandole alcune frasi pronunciate: “Io non vorrei fare l’elenco delle cose che mi ha detto lei, perché il pubblico lo conosce molto bene. Forse tu l’hai dimenticato. Se non l’hai scordato allora è comprensibile quello che ho detto io. Il pubblico sa che per mesi lei me ne ha dette tante. ha iniziato con il fatto che i miei figli si dovevano vergognare, che ero cattiva e manipolavo. Hai fatto un discorso abbastanza importante ed è bene che io possa rispondere. Tu parli di età e madre e figlia. Io sono stata presa come bersaglio come mamma. Se poi essendo più grande non posso rispondere, tanto vale che non mi mettiate qui. Io non mi sono mai accanita su Anita e semmai è il contrario“.

“Cattiva, perfida, viscida”

“Subdola”

“Passerebbe sul cadavere della madre”

“Salta da un letto all’altro”

“Bevi meno che cadi”

“Pensa avere una madre così”

“Non le frega nulla dei figli”

CESARA, QUANDO VENIVA DETTO QUESTO A BEA, COME MAI NON STAVI MALE? #GrandeFratello pic.twitter.com/wnmKEdKTC1 — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) March 4, 2024

Anche il pubblico a casa non ha potuto fare altro che dare ragione a Beatrice. Sui social sono stati pubblicati i video degli attacchi di Cesara alla concorrente: “Cattiva, perfida, viscida”, “Subdola”, “Passerebbe sul cadavere della madre”, “Salta da un letto all’altro”, “Bevi meno che cadi”, “Pensa avere una madre così”, “Non le frega nulla dei figli”, CESARA, QUANDO VENIVA DETTO QUESTO A BEA, COME MAI NON STAVI MALE?”, scrive qualcuno ricordando le parole pronunciate dalla Buonamici.