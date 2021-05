Hanno detto sì! E il primo royal wedding del 2011 è andato. Certo, ovviamente è stato un royal wedding diverso dal solito, con tutte le precauzioni del caso per via dell’emergenza sanitaria ma nonostante le mascherine, il distanziamento e pochi e selezionatissimi ospiti, le nozze dell’ex scapolo d’oro dell’aristocrazia europea sono state comunque da favola.

Carlos Fitz-James Stuart de Solís, 29 anni, nipote della duchessa di Alba e 22esimo conte di Osorno e Belén Corsini di Lacalle, 31 anni, borghese ma figlia di uno degli uomini più facoltosi di Spagna si sono giurati amore eterno. I due si sono sposati a Madrid, negli spettacolari giardini del Palacio de Liria, nel centro della capitale spagnola, come riporta Vanity Fair.















Il royal wedding spagnolo di Carlos Fitz-James Stuart de Solís e Belén Corsini di Lacalle

Oltre alla cerimonia, anche il banchetto è andato in scena nei giardini del palazzo, sempre nel rispetto delle regole. Secondo le restrizioni in vigore a Madrid, si legge ancora sul magazine, non è consentito fare un cocktail in piedi, quindi il servizio è stato solo al tavolo. Niente balli, a eccezione degli sposi, e gli ospiti oltre a mantenere la distanza di sicurezza hanno dovuto indossare la mascherina quando non al tavolo.















Lo sposo ha indossato l’uniforme della Real Maestranza de Caballería de Sevilla ed è arrivato all’altare accompagnato dalla madre Matilde Solís. La sposa, invece, sottobraccio al padre, Juan Carlos Corsini Muñoz de Rivera. E per il giorno più importante della sua vita, Belén ha scelto il laboratorio Navascués, che è uno dei più noti di Madrid, e optato per un abito classico ed essenziale con lo scollo a V, lunghe maniche e lungo strascico decorato.









Il matrimonio di Carlos Fitz-James Stuart de Solís e Belén è arrivato dopo quattro anni di storia d’amore. Lui per anni è stato definito uno scapolo d’oro al pari di Harry d’Inghilterra, tanto che veniva chiamato “Harry de los Alba”. Ma Belén lo ha fatto capitolare e la loro relazione ha unito due grandi famiglie: quella degli Alba, tra le più antiche del mondo e quella dei Corsini, tra le più ricche di Spagna.

