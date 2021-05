L’intervista di coppia che Harry e Meghan Markle hanno rilasciato a Oprah Winfrey ha sollevato un polverone senza pari. E inevitabilmente ingigantito la frattura con la royal family iniziata già con il trasferimento dei duchi di Sussex negli Usa, la cosiddetta Megxit.

Ma era solo l'inizio, perché dopo la morte del principe Filippo, con Harry che si è precipitato ai funerali, il secondogenito di Carlo e Lady Diana è tornato a fare altre rivelazioni 'choc' nel nuovo programma della più famosa intervistatrice americana. Nel corso di "The Me You Can't See", lo show di Oprah per Apple Tv, il presto papà bis (Meghan è incinta di una femminuccia) è stato un vero fiume in piena. Ha ammesso di aver fatto uso di droghe e alcol per provare a superare il trauma della morte della madre ed è anche tornato sulla depressione della moglie.















Meghan Markle, “la foto prova che ha mentito a Oprah Winfrey”

"La cosa che ha impedito a Meghan di suicidarsi è aver capito quanto sarebbe stato ingiusto nei miei confronti dopo tutto quello che era successo a mia madre. Non ha voluto mettermi nella condizione, ancora una volta, di perdere un'altra donna nella mia vita. E soprattutto non con un bambino dentro di lei. Il nostro baby", è uno stralcio dell'intervista di Harry che sta facendo il giro del mondo.















Ma a proposito di Meghan e dell'intervista rilasciata a Oprah che è stata subito giudicata poco credibile, ecco spuntare una vecchia e imbarazzante foto che per i giornalisti conferma che la Markle ha mentito in quella famosa chiacchierata. Lo scatto in questione risale al 2014, dunque 2 anni prima che lei incontrasse Harry, e lei posa accanto alla direttrice della rivista U Magazine, Denise Cash: hanno in mano una copia della rivista e mostrano la copertina del magazine per cui Meghan aveva scritto un pezzo sugli occhiali da sole.









Copertina dedicata a quella che sarebbe poi diventata sua cognata, Kate Middleton. Eppure a Oprah, ma non solo, Meghan ha rivelato che non sapeva quasi nulla della royal family inglese prima di conoscere Harry: “Non sapevo nulla e non feci alcuna ricerca particolare. Non ho ‘googlato’ mio marito”, disse alla conduttrice. Ma ora “Questa fotografia parla chiaro, sapevamo che sarebbero diventate cognate”, è la didascalia scherzosa del post condiviso per la prima volta nel 2017 in vista del royal wedding e tornato d’attualità dopo l’intervista bomba dei Sussex.

