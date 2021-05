Manca poco alla nascita della seconda figlia di Harry e Meghan Markle. Non sarà una royal baby dal momento che i genitori si sono allontanati dalla famiglia da quasi due anni e dunque non avrà titoli reali ma verrà inevitabilmente associata agli Windsor. E quindi già da quando è stato reso ufficiale l’annuncio della seconda gravidanza di Meghan l’attenzione mediatica sulla sorellina di Archie, 2 anni compiuti pochi giorni fa, è altissima.

La coppia, ormai libera da etichette e protocolli, ha deciso di rivelare in anteprima il sesso della nascitura ma sul nome mantiene il più stretto riserbo. Ciò nonostante i bookmakers hanno iniziato già da settimane a scommettere su come si chiamerà la secondogenita del principe e dell’ex attrice di Suits.















Harry e Meghan Markle, l’ultima indiscrezione sul nome della figlia

Sono diverse le ipotesi che circolano sul nome che avrà la bimba. Molti sostengono che si chiamerà Diana come omaggio alla mamma del principe. Si rumoreggia anche sul nome Lily, in onore della regina Elisabetta e in queste ultime settimane hanno preso quota anche Allegra, Alexandria, Emma e Victoria. Ma ora tra i bookmakers britannici sta circolando un’altra ipotesi che sarebbe sempre più papabile.















La figlia degli ex duchi di Sussex potrebbe chiamarsi Philippa in onore del compianto marito della sovrana e nonno di Harry. Ad oggi questo nome viene dato 3/1, dunque sarebbero moltissime le scommesse che starebbero arrivando da ogni parte del mondo ma va detto che non sarebbe proprio ‘originale’ in famiglia. È infatti già stato usato dalle principesse Eugenie e Zara Tindall e anche la sorella di Kate Middleton si chiama così (Pippa è il diminutivo di Philippa).









Ma è vero anche che la morte del principe Filippo ha sconvolto la royal family e il Regno Unito e dopo la notizia Harry è tornato a Londra d’urgenza pur di dire addio al nonno, a prova del fatto che continua a essere legatissimo alla famiglia. Quindi perché no, potrebbe omaggiare il consorte della regina chiamando la figlia come quello che sarebbe stato il suo bisnonno. Non resta che aspettare qualche settimana ormai per saperlo.

