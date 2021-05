Harry e Meghan Markle, finalmente la nuova foto di Archie (2 anni): quant’è cresciuto!

Il 6 maggio 2021 il figlio di Harry e Meghan Markle ha spento due candeline. Ha già due anni Archie, che presto accoglierà una sorellina. L’ex attrice aspetta infatti una femminuccia, come rivelato nell’intervista-scandalo rilasciata col marito a Oprah Winfrey. Sarà figlio unico ancora per poco il nipotino finora più piccolo della regina Elisabetta, che ha spento sul nascere ogni rumor circa la tensione con gli ex duchi di Sussex pubblicando un bel ritratto di famiglia per il secondo compleanno di Archie.

Anche William e Kate Middleton, che hanno da poco lanciato il loro canale You Tube, non hanno rinunciato ai tradizionali auguri social e, per celebrare il cuginetto di George, Charlotte e Louis, hanno postato uno scatto realizzato nel giorno del battesimo del bambino in cui compare la famiglia reale al completo, compresa Doria Ragland, madre di Meghan.















Harry e Meghan Markle, la nuova foto di Archie per il compleanno

Ha invece fatto tanto parlare il messaggio social di ‘nonno Carlo’. Il principe ha infatti escluso la nuora nella foto pubblicata sul profilo di Clarence House per il secondo compleanno di Archie. Ha infatti scelto uno scatto che risale al giorno del battesimo del festeggiato e raffigura il bambino, il padre Harry e lui, il nonno. E come detto non c’è traccia di Meghan, considerata all’origine della cosiddetta ‘Megxit’.















Anche i futuri genitori bis hanno celebrato Archie diffondendo una sua nuova foto ufficiale. Arrivata con un tantino di ritardo rispetto al solito, è in bianco e nero: il bimbo appare di spalle su uno sfondo di uno splendido paesaggio naturale, tra le mani ha dei palloncini a forma di stelline e cuori e sfoggia un adorabile look casual. Nulla di ‘royal’: jeans, maglioncino chiaro e sneakers Nike.









Archie non si vede in faccia, ma quant’è cresciuto! Ormai sta in piedi da solo, come un vero e proprio ometto. Inoltre, in occasione del compleanno di Archie, Harry e Meghan hanno lanciato un’iniziativa molto nobile: attraverso la fondazione che hanno dedicato al bimbo, Archwell, hanno invitato i loro sostenitori a donare almeno 5 dollari per sostenere la campagna vaccinale in corso. “Nei Paesi in via di sviluppo la distribuzione deve ancora cominciare. Molti di voi fanno donazioni in nome di Archie, continuate su questa strada”, il messaggio sul loro sito accanto alla nuova foto del primogenito.

