Archie spegne due candeline. Sono già passati due anni da quando è venuto al mondo il primogenito di Harry e Meghan Markle, che all’epoca vivevano ancora nel Regno Unito ed erano ancora uniti alla royal family. In queste ultime settimane sono stati diversi i compleanni festeggiati a Buckingham Palace.

Prima quello della regina, poi quello di Louis e Charlotte, i figli minori di William e Kate Middleton (che hanno invece celebrato il loro decimo anniversario di nozze) e ora quello di Archie, il più piccolo della famiglia. Per poco in realtà perché sta per diventare un fratello maggiore. Mamma Meghan, che aspetta una femminuccia, sarebbe stata da poco ricoverata in ospedale, sostengono più fonti, forse per un parto prematuro.















Compleanno Archie: Meghan Markle esclusa dal principe Carlo

Il 6 maggio, in ogni caso, è il giorno speciale del primo erede di Harry e, anche se il clima in famiglia è ancora molto teso, nessuno ha rinunciato ai tradizionali auguri social. E ogni messaggio è accompagnato da una foto in cui compare il bambino. Con una differenza sostanziale però: il principe Carlo, nonno del festeggiato, ha escluso Meghan Markle dalla foto.















Foto, quella apparsa sull’account di Clarence House, che risale al giorno del battesimo di Archie. Raffigura il bambino, il padre Harry e il nonno. Ma nello scatto non c’è traccia di Meghan, considerata all’origine della cosiddetta ‘Megxit’. Al contrario. in quella della regina ma anche in quella scelta dai duchi di Cambridge l’attrice c’è eccome.









Ricordiamo che solo qualche mese fa, Harry e la moglie avevano rilasciato un’intervista bomba a Oprah Winfrey, accusando i reali di razzismo. Un gesto a cui la sovrana reagisce tendendo loro la mano come dimostrano anche i suoi auguri al nipotino. William e Kate, invece, hanno pubblicato realizzato nel giorno del battesimo del bambino in cui compare la famiglia reale al completo, compresa Doria Ragland, madre di Meghan Markle.

