Il principe William e Kate Middleton hanno festeggiato dieci anni di matrimonio con due scatti inediti realizzati da Chris Floyd. Belli, sorridente e affiatati come sempre, i duchi di Cambridge sono emblema di una nuova generazione di reali, che ha puntato tutto sull’amore, la semplicità e la famiglia e visti i risultati in fatto di gradimento (sono secondi solo alla regina Elisabetta) hanno azzeccato.

Dieci anni dopo quel 29 aprile 2011 alle 11:20, quando Kate e William divennero moglie e marito con la pronuncia del “Sì” davanti gli invitati nella chiesa di Westminster e a due miliardi e 400mila persone collegate in streaming da tutto il mondo, la coppia continua a raccogliere successi e ad appassionare la cronaca rosa mondiale. (Continua a leggere dopo la foto)















Per l’occasione hanno pubblicato alcuni scatti inediti e un video di famiglia girato dal filmmaker Will Warr. Appena 30 secondi di vita familiare filmata nei giardini di Anmer Hall, la residenza di campagna nella contea del Norfolk, e in una spiaggia poco distante. “Grazie a tutti per i cari messaggi che abbiamo ricevuto in occasione del nostro anniversario di matrimonio” hanno scritto i duchi. “Siamo enormemente grati per i dieci anni di supporto che abbiamo ricevuto per la nostra famiglia”. (Continua a leggere dopo la foto)















Il post è stato filmanto semplicemente “W & C”, William e Catherine. Oltre all’anniversario di matrimonio la coppia ha festeggiato anche i sui anni della principessa Charlotte e anche in questa occasione, come era accaduto il 23 aprile per il compleanno di Louis, gli account ufficiali della famiglia reale hanno condiviso una nuova foto, scattata ovviamente da mamma Kate. (Continua a leggere dopo la foto)









La principessa, chiamata affettuosamente “Lottie”, indossa un abito blu con fiori rosa con capelli lunghi fino alle spalle al posto del caschetto che l’ha da sempre contraddistinta e mostra quanto velocemente Charlotte stia crescendo. Ma non solo, tra i commenti spiccano quelli dei sudditi che hanno notato la grandissima somiglianza tra Charlotte e la nonna, la regina Elisabetta. “Una mini regina”, “Assomiglia alla regina”, “È impressionante quanto sia uguale alla regina”, sono solo alcuni dei commenti lasciati sotto al post della famiglia reale.

Il suv si schianta e prende fuoco, Chiara muore a 25 anni. Ferite altre 2 persone