L’anniversario di matrimonio di William e Kate Middleton è stato come di consueto celebrato sui profili social ufficiali dei duchi di Cambridge. Sono già passati dieci anni da quel 29 aprile 2011, quando la coppia si giurava amore eterno: un giorno rimasto impresso nella memoria di tanti perché l’amore di William e Kate sembra quello di una vera favola.

Si sono conosciuti ai tempi dell'università e da allora non si sono mai più lasciati, continuando ad apparire innamoratissimi a ogni evento ufficiale. E, chi segue la royal family lo sa bene, ogni ricorrenza viene condivisa anche con i milioni di fan in tutto il mondo tramite Instagram. Dopo i festeggiamenti della scorsa settimana per il compleanno del piccolo di casa, il principino Louis, ecco le nuove foto ufficiali dei duchi.















Kate Middleton, il regalo di William per l’anniversario di matrimonio

William e Kate Middleton hanno festeggiato il loro giorno speciale in forma privata, non hanno perso occasione per ringraziare tutti i sudditi che gli hanno inviato dei messaggi di auguri. E hanno pubblicato sui social due nuovi ritratti di coppia realizzati da Chris Floyd, fotografo di moda per Vogue, in cui appaiono felici, sorridenti e ancora persi l'uno negli occhi dell'altra.















Ma, altra costante, ad attirare maggiormente l'attenzione è stata la duchessa. Che per l'occasione ha sfoggiato un look primaverile, glamour e allo stesso tempo riciclato. Kate ha indossato un abito a portafoglio firmato Ghost Fashion (l'Avery Floral Wrap Dress) sui toni dell'azzurro con maniche trasparenti decorate con delle ruches sui polsini, cintura in tessuto e due diverse stampe floreali. Vale 195 sterline, circa 224 euro, ma lo aveva già mostrato in passato.









La moglie di William lo aveva infatti già proposto durante il tour del Pakistan nel 2010 ma, si sa, è maestra nell’arte del riciclo oltre che indiscussa icona di stile. Ma attenzione: non solo un pezzo ‘vecchio’ nel look, anche un nuovo e preziosissimo gioiello. Non è infatti sfuggito il collier in oro bianco con la catenina sottile e un pendente tempestato di pietre brillanti. Secondo i bene informati si tratterebbe di una collana Asprey da 9.000 sterline (più di 10.300 euro), acquistata e personalizzata dal principe William in persona in occasione del decimo anniversario di nozze.

