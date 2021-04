29 aprile 2011-29 aprile 2021: sono dieci. Dieci anni di matrimonio per William e Kate Middleton. Tre bambini dopo, George, Charlotte e Louis, i duchi di Cambridge appaiono più affiatati che mai. Uniti nel crescere i figli, nelle passioni e anche nel dolore, come quello condiviso pochi giorni fa per la morte del Principe Filippo, marito per 73 anni della regina Elisabetta. Non solo.

Sempre solidali anche nell'affrontare le crisi familiari, come la cosiddetta Megxit. E i rumor sostengono come Kate abbia contribuito non poco nel tentativo di disgelo tra William e Harry. Lo dimostrano anche le foto scattate subito dopo il funerale del duca di Edimburgo, quelle in cui i tre (Meghan era rimasta a Los Angeles) parlano tra loro.















Harry e Meghan Markle, gli auguri a William e Kate Middleton

Stando agli ultimi sondaggi commissionati dal Times, William e Kate sono la coppia più amata della Famiglia Reale mentre Harry e Meghan sono precipitati nell'indice di gradimento. E hanno festeggiato questo importante traguardo pubblicando delle inedite immagini sui profili social come hanno fatto recentemente per il compleanno di Louis. Le foto sono state realizzate da Chris Floyd e ritraggono la coppia serena e abbracciata mentre la Middleton indossa il maxi abito a fiori, sfoggiato già nel 2019.















E Harry e Meghan? A quanto pare il rapporto tra le due coppie è ai minimi storici, ma forse si sta aprendo uno spiraglio per la riconciliazione, come rivela Hello!. "I Sussex hanno inviato le loro congratulazioni per l'anniversario di nozze", si legge sul magazine che riporta le confidenze di una fonte vicina ai reali. Ma "Lo hanno fatto in forma privata". Niente social, dunque, tanto più che hanno disattivato i loro profili, e nemmeno sul sito della Fondazione Archewell.









Ovviamente non è dato da sapere cosa si siano detti o scritti. Ma questo gesto dei Sussex potrebbe essere interpretato comunque come un nuovo passo sul percorso della pace. Soprattutto tra i due fratelli, che a metà aprile si sono ritrovati faccia a faccia al funerale del nonno dopo più di un anno dal loro ultimo incontro dal vivo. C’è chi dice che oltre a quello fuori dalla cappella di San Giorgio i due abbiano avuto un confronto, sempre privato. E chissà se dopo la nascita della sua bambina Harry riuscirà a lasciare gli Usa anche solo per qualche giorno.

