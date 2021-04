La principessa Anna è l’unica figlia femmina della regina Elisabetta e del principe Filippo, scomparso il 9 aprile del 2021 a 99 anni. Patrona di oltre 200 organizzazioni caritatevoli, porta a termine oltre 500 incarichi per conto della regina e della corte inglese in un solo anno. Secondo quanto raccontano alcune fonti autorevoli della casa reale più amata del mondo, si dice che Anna abbia ereditato la “famosa lingua tagliente” di suo padre e la sua “arguzia”.

In un recente sondaggio la figlia di Elisabetta e Filippo è risultata la più stimata e secondo alcuni, sarebbe proprio lei il sovrano perfetto, più del fratello maggiore Carlo e del nipote William, anche se lei è solo 14ma nella successione al trono. È attualmente sposata con il vice ammiraglio sir Timothy Laurence, ma ha avuto due figli dal precedente matrimonio con Mark Phillips.















Il 14 novembre 1973, nell'abbazia di Westminster, Anna sposò Mark Phillips, luogotenente del 1º reggimento di Dragoni della Regina, figlio del maggiore Peter William Garside Phillips e di Anne Patricia Tiarks; la cerimonia venne trasmessa in mondovisione ed ebbe un pubblico di circa 100 milioni di spettatori. Nel 1989 i due coniugi annunciano la loro intenzione di separarsi, anche se la coppia ha concluso il processo di divorzio solo il 23 aprile 1992.















Da Mark Phillips Anna ha avuto due figli: Peter, nato il 15 novembre 1977 e Zara, nata il 15 maggio 1981, i primi nipoti di un sovrano a non portare un titolo nobiliare perché il padre in quanto il padre non era titolato e aveva rifiutato il titolo di marchese che gli era stato offerto dalla regina. Appassionata di equitazione, durante gli anni settanta praticò questo sport a livello agonistico, vincendo diverse competizioni a livello europeo, ottenendo il titolo europeo nel 1971 e due medaglie d'argento nel 1975.









Nel 1976 prese parte alle Olimpiadi di Montreal. Anna si è sposata una seconda volta il 12 dicembre 1992 nel Castello di Balmoral, con il comandante della Royal Navy Timothy Laurence. I due hanno commemorato l’Anzac Day, giorno della memoria per Australia e Nuova Zelanda, al memoriale di guerra australiano al Wellington Arch di Londra e le loro foto hanno colpito perché si tratta di una rarissima uscita pubblica di coppia per la principessa e il marito.

