Il principino Louis compie già 3 anni: la nuova foto di mamma Kate Middleton

Non sono giorni facili per la regina Elisabetta e la royal family. Il 9 aprile scorso è venuto a mancare all’età di 99 anni il principe Filippo. Sabato scorso i funerali, a cui ha partecipato anche Harry, venuto appositamente dagli Stati Uniti. Ma questa è anche una settimana di compleanni: il 21 aprile la sovrana ha spento 95 candeline, ma visto il momento di grande sconforto per la perdita del marito ha annullato i tradizionali festeggiamenti.

Il 23 aprile, invece, compie 3 anni uno dei suoi nipotini più piccoli, il principe Louis, ultimo figlio di William e Kate Middleton. Il fratellino di George e Charlotte è nato infatti il 23 aprile 2018 e anche quest'anno per il piccolo di casa Cambridge è un compleanno speciale, diverso.















Già nel 2020 per il principino era stato particolare perché caduto in pieno lockdown. In quell'occasione, dunque, niente festa con gli amichetti o visite dei nonni e men che meno della bisnonna Elisabetta. Ma mamma Kate e papà William hanno comunque organizzato al loro terzogenito una giornata speciale e hanno condiviso col mondo simpaticissime foto del Principino mentre si divertiva a colorare con gli acquarelli.















Il terzo compleanno di Louis è invece segnato dai tristi avvenimenti dei giorni scorsi che hanno scosso la famiglia e soprattutto la sovrana, ma come da tradizione mamma Kate Middleton ha pubblicato su Instagram una nuova foto del principino per celebrare i suoi tre anni. Lo scatto è stato realizzato questa settimana come di consueto dalla stessa duchessa, che ha una vera e propria passione per la fotografia.









Il principino è immortalato in bicicletta con lo zainetto sulle spalle, mentre sorride con quell’espressione da furbetto che ha anche suo fratello maggiore George nel suo primo giorno d’asilo, dunque una giornata importante. Non è un amore? L’immagine è stata condivisa anche sul profilo Twitter di Sua Maestà. Ma è probabile che Louis dovrà rinunciare a scorrazzare nel parco di Anmer Hall, la residenza di campagna dei Duchi dove di solito sono soliti festeggiare compleanni e anniversari.

