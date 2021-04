Il funerale del principe Filippo è stato celebrato sabato scorso. Il duca di Edimburgo è scomparso il 9 aprile 2021 all’età di 99 anni e per Harry questa è stata l’occasione per rientrare nel Regno Unito dopo il trasferimento in California deciso con la moglie Meghan Markle a cui è stato sconsigliato di viaggiare considerato l’avanzato stato di gravidanza ma che ha comunque reso omaggio al duca con una corona floreale.

Un ritorno 'a casa', quello del secondogenito di Carlo e Diana, che ha fatto tanto parlare anche nei giorni successivi al funerale, visto il giallo sulle sue intenzioni. Alla fine pare non sia rimasto nemmeno per festeggiare il 95esimo compleanno della sovrana, caduto il 21 aprile, ma sia volato subito dalla moglie che come detto aspetta il suo secondo figlio. Figlia, anzi.















Harry e Meghan hanno annunciato ufficialmente la seconda gravidanza della ex attrice nel giorno di San Valentino, rivelando durante la discussa intervista con Oprah Winfrey che il piccolo Archie avrà presto una sorellina. Il fiocco rosa verrà appeso alla porta tra un paio di mesi circa ma, nemmeno a dirlo, il totonome è già partito. Le bocche dei duchi restano cucite, ma le ultime indiscrezioni sembrano andare in un senso.















Sul nome per la piccola, social e i bookmakers sono già pronti a scommettere che la scelta non potrà non ricadere nel ramo della famiglia reale. 'Lilibet' è quello più gettonato: un omaggio per la regina Elisabetta che così è sempre stata chiamata dai suoi genitori e dal marito. Il nomignolo affonderebbe la sua origine in un episodio privato della vita della sovrana che da piccola, non ancora in grado di pronunciare correttamente il proprio nome, si presentava come Lilibet.











La figlia di Harry e Meghan, dunque, si potrebbe chiamare Lilibet, dunque, oppure più brevemente ‘Lily’, ma molti sono pronti a puntare su un altro nome, come sempre accade quando si tratta della discendenza dei figli di Carlo e Lady D: Diana, appunto. Un’ipotesi che, secondo il sito di scommesse Paddy Power , fa seguire Allegra, Maya, Isabella, Lily e Abigal.

