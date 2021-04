Compie 5 anni e dà del filo da torcere ai più famosi cuginetti della famiglia reale inglese George, Charlotte e Louise. E sono pochi in Europa gli eredi al trono che possono vantare la fortuna, o la sfortuna, dipende dai punti di vista, di salire sul trono. La monarchia è stata infatti la forma prevalente di governo nella storia d’Europa durante il Medioevo, ma ormai il repubblicanesimo è diventato prevalente all’inizio dell’età moderna.

A partire dalla fine della prima guerra mondiale,infatti, molte monarchie europee furono abolite e al 2021 rimangono solo dodici monarchie sovrane in Europa: sette sono regni (Danimarca, Norvegia, Svezia, Regno Unito, Spagna, Paesi Bassi e Belgio), tre sono principati (Andorra, Liechtenstein e Monaco), mentre è presente un solo granducato, quello del Lussemburgo. Poi c’è la Città del Vaticano, uno Stato teocratico governato dal Papa. (Continua a leggere dopo la foto)















Tra le monarchie c’è anche quella a cui appartiene Alexander, 5 anni il 19 aprile 2021, erede al trono della Svezia. Il principe è il figlio di di Carl Philip – secondogenito del re Carl Gustav – e della principessa Sofia e la nuova foto per festeggiare il suo compleanno è stata pubblicata sull’account ufficiale Instagram della famiglia reale. Capelli biondi lunghi, occhi chiari e viso da angioletto. (Continua a leggere dopo la foto)















Il principino ha preso la bellezza della mamma e del papà e sotto alla foto non potevano mancare gli auguri e i complimenti dei sudditi. Carl Philip, classe 1979, era stato incluso dalla rivista Forbes nel 2008 tra i “20 giovani reali più belli”, mentre Sofia Hellqvist, cinque anni più giovane del marito, è un’ex modella e showgirl televisiva. I due hanno cominciato a frequentarsi nel 2010, nel 2014 è arrivato il fidanzamento ufficiale e il 13 giugno 2015 le agognate nozze: “Abbiamo combattuto e alla fine l’amore ha vinto”, ha dichiarato lui. (Continua a leggere dopo la foto)









Il principe Carlo Filippo di Svezia, terzo in ordine per la successione al trono, e l’ex modella di intimo Sofia Hellqvist, che in passato è stata anche insegnante di yoga e star di programmi televisivi, si spmp sposati nel 2015 nella cappella del Palazzo Reale di Stoccolma alla presenza di molte le teste coronate, poi sono arrivati i figli: Alexander, Gabriel e Julian.

“Oggi festeggiamo il nostro affascinante, curioso e birichino bambino di 5 anni”, si legge a corredo della foto per i cinque anni del principe ed erede al trono di Svezia Alexander e sono stati tantissimi i messaggi e i like lasciati dai sudditi.

