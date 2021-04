Meghan Markle è rimasta in California, ma Harry non ha perso il funerale del nonno, il principe Filippo. Sabato scorso, 17 aprile 2021, si è riunito alla famiglia per dare l’ultimo saluto al duca di Edimburgo e, come mostrato dalle immagini della diretta, poco dopo la funzione ha parlato col fratello William e Kate Middleton.

È passato qualche giorno dal funerale e ora la voce secondo cui Harry non sarebbe ancora tornato dalla moglie perché, sostenevano i beninformati, aspettava il compleanno della regina è stata soppiantata da un nuovo rumor. In queste ore si è anzi creato un giallo attorno al secondogenito di Carlo e Lady Diana: non si sa di preciso dove sia finito. Il Daily Mail, tuttavia, fa sapere che il principe potrebbe già essere tornato in California.















Avrebbe prenotato il volo di ritorno con la British Airways, compagnia aerea ha solo un volo diretto a Los Angeles partito nel pomeriggio di lunedì 19 aprile. Non solo. Il Daily Mail aggiunge che non c'è stato alcun colloquio tra Harry e la sovrana. Elisabetta II non avrebbe alcuna voglia in questo momento di affrontare le divergenze familiari con il nipote.















Non solo ha annullato i festeggiamenti per il suo 95esimo compleanno, ma avrebbe anche palesato l'intenzione di non organizzare un summit di famiglia con Carlo, William e lo stesso Harry per discutere la situazione di quest'ultimo. Che, stando a quanto riferito da una fonte consultata dal Mirror, prima del funerale del nonno avrebbe scritto una lettera al padre per spiegargli i motivi che lo hanno portato allo 'strappo' dai reali insieme alla moglie.











“Ha scritto una nota molto personale a suo padre per provare a sistemare le cose, ma la tensione è ancora alta e le cose non sono si sono risolte esattamente nel modo in cui sperava”, ha rivelato la fonte al Mirror. Eppure, altro rumor, pare che dopo il funerale di Filippo il duca di Sussex abbia avuto un colloquio di un paio d’ore con il papà e il fratello William. Non è dato da sapere cosa si siano detti, ma i tabloid scommettono che tiri aria di tempesta a Buckingham Palace e che le tensioni non sarebbero state affatto risolte.

