Il suo nome completo è Hayley Amber Hasselhoff, ha un papà e una mamma famosi ed è una super modella curvy. Il padre, David Hasselhoff, è stato la star di Supercar e Baywatch e Supercar e anche la mamma, Pamela Bach, è una nota attrice. La figlia invece si è lanciata con la moda plus size e sta avendo un grandissimo successo, tanto che è proprio lei la prima “modella curvy” in assoluto a guadagnarsi la cover di un “Playboy” europeo, quello tedesco.

"Papà è sempre stato favorevole alla mia carriera ed è orgoglioso di me", ha detto la modella, che posa in topless per Ellen von Unwerth, mostrando le sue forme burrose: "Questa copertina è importante per affermare il concetto di inclusività verso l'emancipazione femminile…" ha scritto la figlia dell'attore sul suoprofilo Instagram.















Classe 1992, Hayley Hasselhoff nasce a Los Angeles, la patria del cinema. E non potrebbe essere altrimenti, dal momento che suo padre è uno dei bagnini più famosi del piccolo schermo, David Hasselhoff, la star di Baywatch, ma anche il mitico Michael Knight nella serie televisiva "Supercar". In un'intervista rilasciata al Daily Mail Hayley ha rivelato che indossare la lingerie hot per lo shooting fotografico di "Playboy" l'ha fatta sentire "più forte e bella".















"Quando ho lasciato il set, mi sentivo come se avessi preso possesso del mio corpo", ha spiegato la figlia dell'attore. "Tutti lì sapevano che lo shooting aveva uno scopo più grande: dimostrare che le donne possono essere desiderate e amate, indipendentemente dalle loro forme o dalle dimensioni", ha detto: "Non importa quale sia la tua taglia, il tuo corpo non non deve essere 'oggettivato' se viene celebrato in maniera cosi artistica come è avvenuto per questo shooting…".









“Volevo utilizzare questa piattaforma per dire che dobbiamo amare il nostro corpo senza esitazione e senza lasciarci influenzare dagli standard di bellezza delle società… – ha scritto la modella su Instagram a corredo dello scatto pubblicato sulla cover del celebre Playboy – Spero di ispirare le donne ad affrontare le loro paure dell’ignoto e a condurre una vita ricca di obiettivi in ​​cui il loro corpo non le definisca. Se c’è una cosa che vorrei dire al mio io più giovane è che sei degna così come sei. Posso solo sperare che questa copertina permetta alle donne di sapere che sono amate, apprezzate e desiderate così come sono – proprio qui, proprio ora”.

