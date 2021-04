“Perché non va al funerale del principe Filippo”. Meghan Markle, i suoi amici svelano il vero motivo dell’assenza

Sabato 17 aprile si svolgeranno funerali del principe Filippo, marito di Elisabetta, morto il 9 aprile a 99 anni. Il governo ha annunciato il lutto nazionale e il Parlamento ha convocato per lunedì una seduta commemorativa straordinaria, ma senza funerali di Stato. Secondo quanto impongono “le consuetudini e le stesse volontà” del principe consorte, i funerali si svolgeranno in forma privata nella cappella di St George, adiacente al castello di Windsor.

Il rito religioso delle esequie, secondo le norme Covid attualmente in vigore in Inghilterra, non dovrebbe contare più di trenta ospiti. Il feretro del principe Filippo – spiega Buckingham Palace – sarà trasportato su una Land Rover modificata ad hoc secondo un disegno preparato per tempo dallo stesso Filippo per un breve tragitto dal castello alla cappella, e sarà seguito da un corteo guidato dal principe Carlo, suo primogenito ed erede al trono della regina Elisabetta che invece aspetterà in chiesa.















La cerimonia inizierà alle 15 ora locale, sullo sfondo di un minuto di silenzio nazionale che verrà osservato in tutto il Regno, ma non ci sarà una camera ardente per volere dello stesso Filippo. Sempre per volere del duca di Edimburgo, la bara sarà coperta dal suo stendardo personale, da una corona di fiori e dal suo berretto e dalla sua spada di ufficiale e veterano della Royal Navy, la Marina britannica, in cui entrò a far parte nel 1939.















Per dare l'ultimo saluto all'amato nonno, il principe Harry è rientrato in Inghilterra. Come riporta il 'Sun', il secondogenito di Carlo d'Inghilterra è sbarcato ieri alle 13:15 (ora locale) all'aeroporto londinese di Heathrow da un volo British Airways proveniente da Los Angeles. Come anticipato, con lui non c'era la moglie Meghan Markle, in avanzato stato di gravidanza, rimasta negli Stati Uniti. A Harry sarà consentito di partecipare ai funerali di Filippo per "motivi compassionevoli", in base a quanto previsto dai rigidi protocolli in vigore a causa della pandemia. Il principe potrà però uscire dalla quarantena solamente per prendere parte alla funzione funebre.









Come era prevedibile, l’assenza di Meghan Markle ai funerali del principe Filippo sta facendo parecchio rumore e a metterci il carico ci hanno pensato il Daily Mirror e Daily Mail, che hanno riportato indiscrezioni pronunciate da ” amici della ex attrice”. “La Duchessa non è partita con Harry perché non vuole essere al centro dell’attenzione”, si legge sui due tabloid smentendo quindi la versione ufficiale rilasciata nei giorni scorsi.

