La notizia della nascita del nuovo royal baby è arrivata nella tarda mattinata di venerdì scorso, 26 marzo 2021. Quindi le prime foto circolate sui social, che ritraevano la famiglia all’uscita dall’ospedale, avvenuta lo stesso giorno, ma come da prassi il nome non è stato svelato subito. Prima è infatti stato annunciato al governo dal re Carl Gustav, che ha anche comunicato il titolo del nuovo principino di casa, duca di Halland.

Si chiama Julian Herbert Folke, il terzo figlio di Carl Philip e Sofia di Svezia. Un nome poco usuale per la famiglia, e due più legati alla tradizione. Come riporta Vanity Fair, Herbert, dal nonno materno di Sofia, mentre Folke è tra i nomi del re, Carl Gustaf Folke Hubertus.















Ed d è molto caro alla royal family svedese, grata a Folke Bernadotte, diplomatico e figlio del principe Oscar, per aver favorito la liberazione di moltissimi prigionieri svedesi nel corso della Seconda guerra mondiale. Il piccolo Julian è settimo in linea di successione al trono dopo la zia Victoria, i suoi due figli, il padre e i fratelli maggiori, ed è stato anche presentato ufficialmente con un tenero scatto pubblicato sui canali ufficiali della famiglia e sui social, realizzato dal papà.















Domenica scorsa, il neo papà ha partecipato insieme al re e alla regina al tradizionale Te Deum di ringraziamento per la nascita del piccolo. Lo ha accompagnato il primogenito Alexander, che compirà 6 anni il 19 aprile, mentre è rimasto a casa con la mamma e il fratellino appena arrivato Gabriel, il secondogenito, 3 anni. Una cerimonia molto più intima del solito, per via delle restrizioni dovute al Coronavirus, ma allo stesso tempo appuntamento immancabile, si legge ancora su Vanity.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kungahuset 🇸🇪 (@kungahuset)



Il nuovo royal baby è sì un membro della famiglia reale, ma non della casa reale. Julian è infatti il primo nipote di re Carl Gustav venuto al mondo dopo la piccola rivoluzione che nel 2019 ha visto protagonisti i nipoti del sovrano lontani dal trono, ovvero i figli del secondogenito Carl Philip, e quelli della terza figlia, Madeleine, privati del titolo di “Altezze reali”. Sono sì principi e principesse, ma i titoli si estingueranno con loro e non potranno essere trasmessi né a futuri coniugi né ai loro figli.

“È nato il nuovo royal baby”: l’annuncio ufficiale da Palazzo