Ha voluto ringraziare i tanti fan di Instagram per gli auguri ricevuti in occasione del suo compleanno, ma il figlioletto ha finito per rubarle la scena. Perché nel post in cui si dice grata per i messaggi affettuosi, ha pubblicato due foto in cui si è rivelato vero protagonista il suo primogenito.

"Grazie dell'affetto che mi avete dimostrato nel giorno del mio compleanno – ha scritto la principessa Eugenia di York nella didascalia – Ho ricevuto il regalo più bello che avrei mai potuto desiderare!!". E così, dopo l'ultimo scatto per la festa della mamma che sui social aveva fatto faville, ecco baby August stretto in una tutina con il nome stampato a caratteri cubitali mentre si lascia coccolare concedendosi un sonnellino sulla spalla della mamma.















Nonostante il primogenito di Eugenia di York, 31 anni lo scorso 23 marzo, e il marito Jack Brooksbank, 36, sia solo 11esimo in linea di successione al trono d'Inghilterra, sta rapidamente diventando un mini Royal influencer. Le nuove foto con mamma Eugenia e papà Jack sono state scattate nel giardino di Frogmore Cottage, quella che doveva essere la residenza britannica di Harry e Meghan e che ora è passata ai Brooksbank con il permesso della proprietaria, la regina.















Nella seconda immagine ecco il piccolo August Philip Hawke Brooksbank spuntare appena dalla spalla del papà, con la cuffietta in testa e occhioni sgranati. Strage di cuori e complimenti immediata. Il bimbo è nato il 9 febbraio 2021 alle 8.55 del mattino ed è il primo, attesissimo figlio della coppia, unita in matrimonio il 12 ottobre 2018.









L’annuncio della gravidanza è stato dato via social, assieme all’annuncio dalla neo mamma su Instagram e ai successivi aggiornamenti, dalla stessa principessa che a oggi è l’unica, nella famiglia reale inglese, ad avere un account personale e gestito in maniera del tutto indipendente. Tra l’altro, prima del giacchettino personalizzato, baby August era già diventato un ‘baby influencer’ per le pantofoline a forma di coniglietto sfoggiate nello scatto precedente.

