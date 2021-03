Nato il terzo figlio ‘royal’! Ed è un altro maschietto. Il lieto annuncio arriva direttamente dalla Casa Reale con una nota ufficiale pubblicata sul sito del Palazzo. “L’ufficio del Maresciallo del Regno è lieto di annunciare che la Sua Altezza Reale, la Principessa Sofia ha dato alla luce un maschio sano, venerdì 26 marzo alle 11.19 al Danderyd Hospital”, si legge nel comunicato che precisa anche che mamma e bebè stanno bene.

E così Sofia e Carlo di Svezia, che si sono sposati nel 2015 e hanno altri due figli, Alexander e Gabriel, rispettivamente di 4 e tre anni, sono diventati di nuovo genitori di un altro maschietto. L’annuncio della gravidanza, accompagnato da un ritratto in bianco e nero della coppia, era arrivato poco dopo la comunicazione della loro positività al virus. (Continua a leggere dopo la foto)















La terza dolce attesa della principessa, resa nota a dicembre scorso, è comunque trascorsa senza problemi anche se Sofia di Svezia ha dovuto ridurre i suoi impegni di Corte e non è stato possibile seguire l’evoluzione della sua gravidanza, prima della quale è sempre stata in prima linea nel sostegno del personale medico e infermieristico, prestando lei stessa servizio come volontaria in ospedale. (Continua a leggere dopo la foto)















Il terzo figlio di Carlo e Sofia, che hanno lasciato l’ospedale Danderyd poche ore dopo la nascita del bimbo, è l’ottavo nipotino di re Carl Gustav e della regina Silvia e settimo nella successione al trono di Svezia, Non c’è nessun trono in vista per lui e i fratellini: il padre Carlo è solo quarto in linea di successione dopo la sorella maggiore, la principessa ereditaria Vittoria, e i suoi due figli. Dunque potranno godere di maggiori libertà rispetto ai cuginetti. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kungahuset 🇸🇪 (@kungahuset)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prinsparet (@prinsparet)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @the_royals_of_today



Il nuovo nato è anche il terzo Royal Baby nato in Europa nel 2021, dopo il figlio di Eugenia di York, August, e il figlio di Zara Tindall, Lucas. Quest’ultime sono entrambe nipoti della Regina Elisabetta. Ora si attende l’arrivo della figlia di Harry e Meghan Markle che dovrebbe vedere la luce in questa primavera. Probabilmente la piccola nascerà a Los Angeles.

“Sembra nonna Grace Kelly!”. Camilla, 22 anni e fascino da diva. Come è diventata la figlia di Stephanie di Monaco