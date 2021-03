Kate Middleton, il gesto per Meghan Markle non passa inosservato. Lo ha fatto durante la prima apparizione dopo l’intervista

Nell’ormai celebre intervista che Meghan Markle e Harry hanno rilasciato alla più famosa anchorwoman americana Oprah, la duchessa di Sussex ha parlato anche della cognata Kate Middleton, moglie dell’erede al trono William. Lo ha fatto citando una lite scoppiata a pochi giorni dal matrimonio con Harry.

“I giornali mi accusarono di aver fatto piangere mia cognata Kate. In realtà fu il contrario. Pochi giorni prima delle nozze, se la prese per un problema riguardante gli abiti della damigella, sua figlia Charlotte. Fui io a piangere, e lei si scusò perfino, mandandomi fiori e un biglietto. Peccato, però: – ha detto la Markle – quando quella brutta storia venne fuori, non la smentì mai e avrebbe potuto. Da allora fui vittima di un’autentica campagna di denigrazione. Le allusioni sulla stampa trasformarono il pericolo generale in minaccia mortale”. (Continua a leggere dopo la foto)















Nell’intervista Harry e Meghan svelano molto di più di quanto si attendesse la Casa reale, come i suoi pensieri al suicidio, incinta di cinque mesi, e i “rapporti del principe con il padre che a un certo punto divennero insostenibili tanto che Carlo smise di rispondergli”. Poi le accuse di razzismo: “I reali temevano del colore della pelle di Archie. Ci sono state conversazioni su quanto potesse essere scura la sua pelle alla nascita. Ci sono state più conversazioni su questo argomento. Loro ne hanno parlato con Harry. Se posso farti i nomi di chi ha detto queste cose? Credo che la cosa li danneggerebbe troppo”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Ieri il comunicato della casa reale: “Tutta la famiglia è rattristata nell’apprendere quanto siano stati difficili gli ultimi anni per Harry e Meghan”, si legge. “Le problematiche sollevate, in particolare quella relativa al razzismo, sono molto preoccupanti. Sebbene qualche ricordo potrebbe variare, sarà tutto preso molto seriamente e affrontato dalla famiglia in privato. Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri della famiglia molto amati”, conclude il testo.

Oggi occhi puntati su Kate Middleton, apparsa per la prima volta in pubblico dopo l’intervista terremoto lasciata dai cognati. Ma occhi puntati anche sul gesto simbolico fatto verso Meghan Markle, che nell’intervista ha parlato della lite causata da un problema al vestito della figlia Charlotte. (Continua a leggere dopo la foto)









Secondo gli esperti, quello di Kate sarebbe un gesto distensivo e una prova di riavvicinamento e pace. Durante il colloquio con la vogatrice Jasmine Harrison, 21 anni, la duchessa di Cambridge ha indossato un set di orecchini da 85 sterline e un abito rosa del marchio preferito di Meghan Markle (Missoma). Secondo gli esperti le pietre dei gioielli sono di rodocrosite, un cristallo in grado di trasmettere compassione, promuove l’amore incondizionato e libera dai condizionamenti psicologici. Insomma un gesto che tutti hanno interpretato come un’apertura verso la cognata.

