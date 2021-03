Meghan Markle è incinta del secondo figlio. L’annuncio è arrivato lo scorso 14 febbraio quando, tramite la pagina Instagram di una sua amica, la fotografa Misan Harriman, lei e Harry d’Inghilterra hanno fatto sapere di essere di nuovo in dolce attesa. Poi si sono mostati insieme, raggianti, dopo il grande annuncio: in un podcast e Meghan sono seduti sul divano della loro lussuosa villa da 14 milioni di dollari a Montecito e non è sfuggito il look di lei nel breve video.

Meghan era splendida in un abito di Oscar de la Renta da 3.054 euro, nel dettaglio un vestito su fondo azzurro su cui è stampata con una pianta di limoni. Di recente invece Harry è stato intervistato da James Corden e ha parlato della sua nuova vita negli Stati Uniti, lontano da Londra, e della scelta di lasciare la Corona.















Ma l'ex star di Suits, che non finisce di sorprendere, a un certo punto è intervenuta a sorpresa in collegamento al The Late Late Show e lì sì che ha dato da parlare in fatto di look. Ma facciamo un passo indietro: il principe ha affermato di non aver lasciato la Royal Family, ma di essersi allontanato da un ambiente che riteneva ormai tossico. Una decisione presa per proteggere la Markle, spesso bersaglio dei media inglesi e al centro di continui gossip.















Ma come detto non poteva mancare una videochiamata a Meghan, che si è rivolta al marito teneramente chiamandolo "Haz". E beh, nella sua breve apparizione su FaceTime è riuscita, come sempre, a catalizzare l'attenzione. Coi capelli sciolti con onde morbide e pochissimo trucco ha sfoggiato un look premaman semplice e pratico ma soprattutto super economico. Ricordate il vestito da oltre 3mila euro di cui parlavamo poco sopra?









Per la breve apparizione in collegamento al The Late Late Show, la moglie di Harry ha scelto un abito che costa solo 30 euro! Firmato Velvet Torch, è un modello a grembiule con maniche a sbuffo che è andato a ruba nello store online poco dopo l’apparizione di Meghan Markle in tv. Insomma, è in grado di indossare con la stessa eleganza un abito griffato da 3000 euro e uno da 30 euro.

