Vittoria Ceretti inizia la carriera da modella partecipando a Elite Model Look nel 2012 ma è con la sfilata primavera-estate 2014 di Dolce&Gabbana che fa il suo debutto sulle passerelle delle grandi maison come Proenza Schouler, Michael Kors, Anna Sui, Tommy Hilfiger, Tom Ford, Marc Jacobs, J.W Anderson, Burberry, Versace, Etro, Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Valentino, Azzedine Alaia, Hermès, Lanvin, Miu Miu e molti altri.

Poi sono arrivati le altre maison italiane come Armani e le consacrazioni all'estero con Alexander McQueen, Chanel, Dior e Louis Vuitton. Vittoria Ceretti è una ragazza come tante che ama i social e racconta la sua vita su Instagram. Durante la Milano Fashion Week del 2017, è risultata tra le 5 modelle che hanno guadagnato più follower dopo Carla Bruni, Helena Christensen e Claudia Schiffer.















Nello stesso anno viene scelta come protagonista della campagna Primavera/Estate 2017 di Alexander McQueen realizzata da Jamie Hawkesworth, viene immortalata insieme a Gigi Hadid e Bella Hadid nella campagna pubblicitaria Fendi (P/E 2017).[10] Givenchy la riconferma volto per la P/E 2017 insieme ad altre modelle e compare anche nella campagna Bottega Veneta P/E 2017.















Sempre nel 2017 Vittoria appare in copertina di Vogue Giappone in febbraio, ottiene la cover di marzo di Vogue America e in maggio quella di Vogue Francia realizzate rispettivamente da Inez & Vinoodh e Mario Testino.

Nel 2021 Vittoria Ceretti affianca Amadeus in una delle cinque serate del festival di Sanremo, dal 2 al 6 marzo. "Vittoria sarà la mia partner – ha detto il conduttore e direttore artistico – È una super top model italiana che a poco più di 20 anni ha già sfilato sulle passerelle di tutto il mondo, per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea".









Vittoria Ceretti è stata legata a Tony Effe, rapper della Dark Polo Gang. A giugno nel 2020 ha sposato a Ibiza il dj Matteo Milleri del duo Tale of Us, coppia artistica nata nel 2009. Milleri è nato a New York e cresciuto in Italia. Vittoria Ceretti nasce il 7 giugno 1998 a Brescia. È altra 1,76 metri e pesa circa cinquanta chili. Le sue misure sono 76-59-88.

