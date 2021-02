“Quanto è cresciuta!”. Estelle di Svezia, l’erede al trono è una principessina da sogno. Come è diventata

Tra i piccoli reali d’Europa ci sono anche i bellissimi Estelle, principessa ereditaria al trono di Svezia, 9 anni e il fratello Oscar, 4. Estelle, principessa di Svezia e duchessa di Östergötland è la figlia primogenita della principessa ereditaria Vittoria e del marito, Daniel Westling.

In occasione del compleanno sono state diffuse due nuove immagini della bambina, un ritratto da sola e uno insieme al fratello minore Oscar. Estelle Silvia Ewa Mary ha compiuto 9 anni il 23 febbraio e un sarà regina regina di Svezia. Già, perché il suo Paese è stato infatti il primo al mondo ad abolire la Legge Salica, nel 1980, con il Parlamento di Stoccolma a far valere il diritto di primogenitura senza tenere conto del sesso del neonato.















Estelle è seconda in linea di successione al trono. Anche la mamma di Estelle, Vittoria è sempre stata una principessa fuori dal comune; ha sposato un non nobile, ha avuto un'adolescenza tormentata e non ha mai nascosto i problemi alimentari. Nonostante questo, il 72 per cento degli svedesi ripone grande fiducia in lei mentre il 41 per cento vorrebbe persino che il re si ritirasse e le lasciasse il trono.















Nata il 23 febbraio 2012, alle 4:26 del mattino all'Ospedale universitario del Istituto Karolinska di Stoccolma, è la prima figlia di Vittoria e Daniel. Al momento della nascita era lunga 51 centimetri e pesava 3 chili e 280 grammi. La pagina ufficiale della corona svedese ha pubblicato le nuove foto della principessina Estelle ed è un vero spettacolo. Da qui a venti anni potremmo vedere molti troni colorarsi di rosa, oltre alla Svezia le eredi al trono donne sono Leonor di Spagna Principessa delle Asturie, la figlia del re Felipe e dell'elegantissima regina Letizia.









Catharina dei Paesi Bassi, figlia di re Guglielmo, legittima erede al trono quando sua nonna la regina Beatrice ha abdicato al trono olandese, il 30 aprile 2013, e suo padre è salito al trono, Ingrid Alexandra di Norvegia, figlia primogenita del principe ereditario Haakon di Norvegia e della principessa Mette-Marit.

