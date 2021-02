“Come sta il principe Filippo”. Buckingham Palace, l’annuncio ufficiale della Royal family

Il principe Filippo, consorte 99enne della regina Elisabetta, ricoverato da ormai una settimana in un’ala privata dell’ospedale King Edward VII di Londra, è in cura per una non meglio precisata “infezione”, ma è in condizioni “confortevoli” e sta “rispondendo bene” alle terapie. La notizia è stata diramata da un comunicato ufficiale di Buckingham Palace.

Il duca di Edimburgo, si legge nel bollettino della Corona, sta "rispondendo bene" alle terapie, ma dovrà restare in ospedale ancora "diversi giorni". L'allerta riguardo alla condizioni di salute del principe consorte si era impennata dopo l'incontro con il figlio Carlo, arrivato direttamente da Highgrove House con gli occhi lucidi.















L'erede al trono, 72 anni, è stato il primo membro della royal family a far visita a Filippo: due ore di auto per salutare il padre che non vedeva da prima di Natale a causa delle misure anti-coronavirus. "Un faccia a faccia di circa trenta minuti", raccontavano pochi giorni fa i tabloid che avevano pubblicato la foto di Carlo in auto con gli occhi lucidi, cosa che aveva fatto alzare il livello di guardia intorno al duca di Edimburgo.















Filippo il 10 giugno compirà 100 anni e come ha rivelato qualche mese Ingrid Seward vuole festeggiarli in forma smagliante: "È un uomo molto orgoglioso. Non si farebbe mai vedere col bastone e non prenderebbe mai in considerazione un deambulatore", ha detto l'esperta della Corona. Anche per questo il principe, che si è ufficialmente ritirato dagli impegni reali nell'agosto 2017, ha diradato le sue apparizioni in pubblico.









Pochi giorni fa anche il figlio minore del duca di Edimburgo e della regina, il principe Edoardo, conte di Wessex, in una dichiarazione a SkyNews aveva detto: “Sta molto meglio e non vede l’ora di essere dimesso, che è la cosa più positiva. Teniamo le dita incrociate”.

