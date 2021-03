Inserita tra le 50 donne più belle del mondo e il Council of Fashion Designers of America dalla rivista People, Naomi Campbell continua a meravigliare il mondo intero con una bellezza che solo poche sanno rivelare. Supermodella e icona fashion, Naomi Campbell è stata la prima donna di colore ad apparire sulla copertina di Vogue e di Time Magazine. Inoltre ha posato senza veli per la rivista Playboy, e partecipato al noto libro fotografico di Madonna, Sex.

Nel corso della carriera è stata anche pioniera della bellezza della diversità e dell’inclusione: “Ho lottato con tutta me stessa e gradirei che la nuova generazione di modelle non debba attendere quanto me per l’equità salariale”. Insieme a Christy Turlington e Linda Evangelista forma The Trinity e poi, con l’aggiunta di Claudia Schiffer, Cindy Crawford e della sua amica Kate Moss, le Big Six, le regine delle passerelle anni 90. (Continua a leggere dopo la foto)















Naomi Campbell è stata testimonial nelle campagne pubblicitarie di molte case di moda e ha sfilato per tutte le più grandi case di moda al mondo come: Versace, Valentino, Givenchy, Anna Sui, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Gianfranco Ferré, Chanel, Fendi, Prada, Roberto Cavalli, Christian Dior, Hermès, Blumarine, Tommy Hilfiger, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Marc Jacobs, John Galliano, Dsquared², Vivienne Westwood, Rocco Barocco, Ralph Lauren, Oscar de la Renta, Zac Posen e moltissime altre. (Continua a leggere dopo la foto)

















Nel 2016 ha recitato in Zoolander 2 e, per quanto riguarda il piccolo schermo, a sorpresa si è rivelata anche una star televisiva in serie come Empire e American Horror Story. Gambe chilometriche, misure che rasentano la perfezione – le storiche 90-60-90 – Naomi Campbell è nota per i suoi problemi con la legge, gli atti di violenza a paparazzi, collaboratrici domestiche e poliziotti, ma anche quelli con la droga e l’alcol.

“Sono una sopravvissuta, non ho mai avuto una vita immacolata e non pretendo di averla – ha raccontato a Vanity Fair – Sono stata la prima a dire che sono stata dipendente dalla droga, e sono così grata a Dio per essere oggi una tossicodipendente in via di guarigione e un’alcolista in via di ripresa”. (Continua a leggere dopo la foto)









Non è mai stata sposata. È stata fidanzata con l’attore Jean-Claude Van Damme, Mike Tyson, il bassista degli U2, Adam Clayton, il ballerino Joaquin Cortes e l’imprenditore italiano Flavio Briatore, con il quale ha tenuto ottimi rapporti anche dopo la fine della relazione. Oltre a Briatore, nella vita della modella c’è stato un altro italiano, l’imprenditore Luca Orlandi.

Naomi Campbell è nata a Londra il 22 maggio 1970, nel quartiere di Streatham, da una madre appena diciottenne, la ballerina giamaicana Valerie Morris, mentre è sconosciuta l’identità del padre. È alta un metro e settantotto centimetri, le sue misure sono 81-60.5-86.5, pesa circa cinquantotto chili.

