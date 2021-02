La royal family scioglie le riserve: a oltre 10 giorni dalla nascita, svelato il nome del Royal Baby di Eugenia di York. E, sempre sul profilo Instagram ufficiale, arriva anche la prima foto del piccolo, ritratto in braccio ai neo genitori ovviamente al settimo cielo. Nell’immagine diffusa da Buckingham Palace, Eugenia e il marito sono ritratti in un momento di quotidianità.

Il bebè è avvolto in una copertina di lana blu ricamata, indossa un berrettino e ha gli occhi chiusi, mentre è in braccio al papà, Jack Brooksbank. Il piccolo, che è l’undicesimo pretendente al trono, dopo i figli di William e Kate Middleton, George, Charlotte e Louis, quello di Harry e Meghan Markle, Archie, e dei quattro nipoti della principessa Anna, è venuto al mondo il 9 febbraio scorso. (Continua dopo la foto)















Secondo una fonte molto vicina alla famiglia, come riportato da People, è nato con un parto cesareo a causa del precedente intervento che la principessa Eugenia ha subito quando era bambina, un’operazione che si era resa necessaria per risolvere il suo problema di scoliosi. La notizia della nascita è arrivata quando la figlia di Sarah Ferguson aveva condiviso, sempre su Instagram, una foto in bianco e nero con la manina del bebè. (Continua dopo la foto)















Poi la conferma ufficiale da palazzo con un altro post sul profilo della Royal Family. Negli ultimi giorni si era molto parlato della scelta del nome, che ora è stato svelato: “Sua Altezza Reale la Principessa Eugenia e Mr Jack Brooksbank hanno annunciato che hanno chiamato loro figlio August Philip Hawke Brooksbank”, si legge nel post che ha fatto presto il giro del mondo. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)



“La coppia è stata felicemente colpita da tutti gli auguri che ha ricevuto in occasione della nascita del primo figlio ed è contentissima di condividere la prima fotografia della nuova famiglia. Lo scatto è stato realizzato dalla loro ostetrica durante una visita a casa”. La figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson si è sposata con Jack Brooksbank nell’ottobre 2018 e ora in famiglia è arrivato il piccolo August Philip Hawke Brooksbank.

