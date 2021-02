È stato trovato esanime in un appartamento in via dei Vascellari, nel quartiere Trastevere, a Roma. Era con la moglie, anche lei ritrovata priva di sensi, dopo che i vigili del fuoco sono entrati in casa a seguito dell’allarme dato dalla figlia dello scrittore. La donna non riusciva a mettersi in contatto con i genitori e ha deciso di chiamare i vigili del fuoco per entrare nell’appartamento.

Qui la tragica scoperta. I due sono stati trovati sul letto e soccorsi dagli operatori del 118. Sul posto, oltre alla polizia, i vigili del fuoco che stanno eseguendo alcune rilevazioni per capire se a intossicare la coppia sia stato il monossido di carbonio fuoriuscito forse da una caldaia. Si attendono i rilievi della scientifica che sta raggiungendo l'appartamento. "È stata una scena tremenda, ho visto la figlia urlare e piangere", la testimonianza di una vicina di casa della coppia all'Adnkronos. C'è sgomento e incredulità tra gli abitanti del quartiere Trastevere.















“Non volevo credere che fossero loro”, dice un barista. “Non può essere, faceva qui colazione ogni mattina”, continua a ripetere la proprietaria del caffè di fronte l’appartamento dello scrittore. Valerio Massimo Manfredi e la moglie Christine Feddersen, traduttrice inglese, sono stati ricoverati al San Camillo e all’Umberto I. Le loro condizioni sarebbero molto gravi. Valerio Massimo Manfredi è uno scrittore, storico, archeologo, sceneggiatore, conduttore televisivo e accademico italiano.

Ha pubblicato molti articoli e saggi e ha scritto note opere di narrativa – soprattutto romanzi storici – tradotte in tutto il mondo (circa 15 milioni di copie vendute a livello internazionale). È autore di soggetti e sceneggiature per il cinema e la televisione, collabora come antichista e come giornalista scientifico a Il Messaggero e Panorama, come giornalista per Archeo, Focus (edizione italiana e spagnola), Airone (in precedenza a Il Giornale e La Voce) ed altre riviste del settore.















Ha collaborato inoltre a Archeo, Gente Viaggi, Traveller, Soprattutto, Primopiano, Grazia e El Mundo (Spagna). La sua trilogia "Aléxandros" è stata acquistata da Universal Pictures per una produzione cinematografica e Dino De Laurentiis ha realizzato L'ultima legione (con Ben Kingsley, Colin Firth, Aishwarya Rai, Thomas Sangster, regia di Doug Lefler). Nel 1999 è stato votato "Man of the Year" dall'"American Biographical Institute", Raleigh, North Carolina; nel 2003 riceve la Nomina a Commendatore della Repubblica "motu proprio" del Presidente Carlo Azeglio Ciampi e Il premio Corrado Alvaro Rhegium Julii e premio Librai Città di Padova mentre nel 2004 riceve il Premio Hemingway per la narrativa.









Il 9 settembre 2016 esce il romanzo Teutoburgo. Il romanzo si conferma, per due settimane di seguito, primo nelle classifiche dei libri di autori italiani più venduti (oltre centomila copie dal 9 al 29 settembre). Dal novembre 2016 è conduttore di Argo, un viaggio nella storia, serie di documentari prodotti per il canale televisivo Rai Storia. Nel 2011 e 2012 ha partecipato come collaboratore e “inviato speciale” alla trasmissione di Rai 3 E se domani, condotta in studio da Alex Zanardi. Valerio Massimo Manfredi e la moglie hanno due figli. Sua figlia Diana è stata la disegnatrice della graphic novel intitolata Bagradas tratta da un racconto del padre.

