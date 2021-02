“Questi passati con te sono stati i migliori due anni e i migliori dieci in totale della mia vita… Ti auguro sempre ricordi felici, Jack”. Con queste parole lo scorso ottobre Eugenie di York aveva omaggiato il marito Jack Brooksbank in occasione del loro secondo anniversario di nozze. Una frase bellissima a corredo un collage di foto che aveva raccontato i loro momenti più belli e le immagini inedite del royal wedding.

Ora la famiglia si è allargata, perché il 9 febbraio Euegnie di York, figlia del principe Andrea e Sarah Ferguson, cugina di William e Harry, è diventata mamma. La notizia è stata data dalla stessa principessa sul suo account Instagram con una foto che mostra la manina del primogenito accanto a quella sua e del marito Jack. A corredo dello scatto tre cuori azzurri, perché il nuovo arrivato nella Royal family è un maschietto. (Continua a leggere dopo la foto)















Il bambino è venuto alla luce Portland Hospital ed è nato alle ore 8.55 del mattino. Ovviamente la Regina Elisabetta II, il Principe Filippo, i Duchi di York e i signori Brooksbank si sono detti felicissimi per la nascita del piccolo. “Questo è il primo figlio della principessa Eugenie e Jack Brooksbank, il primo nipote della duchessa di York e il nono pronipote della regina e del duca di Edimburgo. Sua Altezza Reale e suo figlio stanno entrambi bene”, si legge sull’account ufficiale ‘The Royal Family’. (Continua a leggere dopo la foto)















La principessa Eugenie e suo marito Jack avevano annunciato l’arrivo del loro primogenito proprio su Instagram lo scorso settembre, con un post in cui mostravano delle scarpette e si dicevano “Elettrizzati per il 2021”. Ancora top secret il nome del nuovo arrivato della famiglia reale, perché secondo il protocollo, come già successo per i figli tre di Kate Middleton e William e il primogenito di Harry e Meghan Markle, solo dopo altre formalità si annuncia il nome del bebè. (Continua a leggere dopo la foto)









Eugenie e Jack, che si sono conosciuti il 25 aprile 2010 durante una vacanza a Verbier, in Svizzera, sono diventati marito e moglie castello di Windsor il 12 ottobre 2018. Il loro è stato un matrimonio davvero principesco, con tutta la famiglia reale al gran completo (unica assente, Camilla), e un bellissimo arcobaleno a fare da sfondo a una giornata di festa e amore. Per volere di mamma e papà, il bambino non avrà alcun titolo reale perché vogliono che il loro primo figlio “abbia una vita il più possibile normale e lavori per guadagnarsi da vivere”. O almeno questo è quello che un amico della coppia ha rivelato a Katie Nicholl, cronista reale dell’edizione britannica di Vanity Fair.

