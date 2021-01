Kate Middleton, compleanno diverso ma non meno speciale: la sorpresa di William

Nei giorni scorsi, precisamente il 9 gennaio, Kate Middleton ha compiuto 39 anni. Un compleanno sicuramente diverso dal solito quello della duchessa di Cambridge e moglie di William, ma non meno speciale. Intanto, come da tradizione, sui social è stata condivisa una sua foto ufficiale con tanto di dedica.

E sempre sui social sono arrivati gli auguri del principe Carlo e Camilla, che hanno omaggiato Kate con una foto relativa a un incontro tra lei e alcuni genitori che sono stati aiutati da una rete di sostegno durante il lockdown. Già, il Regno Unito è di nuovo in questa situazione a causa del boom di contagi legato alla variante inglese di Covid-19. E i Cambridge sono stati costretti a ritornare nella residenza in campagna ad Anmer Hall. (Continua dopo la foto)















Ma tornando al compleanno della duchessa amatissima, è vero che non ha mai festeggiato con eventi e appuntamenti pubblici, ma quest’anno è stata costretta a celebrare la ricorrenza in modo ancora più intimo. “Intimo” è proprio la parola giusta perché il marito William ha pensato bene di rendere la giornata della moglie speciale con una piccola e dolcissima sorpresa. (Continua dopo la foto)















Gli anni scorsi Kate festeggiava con degli esclusivi gardern party che, sebbene fossero a porte chiuse, contavano decine di invitati più o meno aristocratici. Nel 2020 in realtà ha compiuto gli anni in piena Megxit: alla vigilia della ricorrenza, precipitò infatti su casa Windsor la clamorosa notizia delle “dimissioni” di Harry e Meghan da membri senior della royal family. Nel 2021, invece, William l’ha sorpresa. (Continua dopo foto e post)









Come riporta il Mirror, William ha organizzato un “tea party” per i 39 anni della donna che ha sposato 10 anni fa e di cui è innamorato come il primo giorno, checché ne dicano le malelingue. No, nessun amico ma soltanto tre invitati speciali: i figli George, Charlotte e Louis. “È stata una festa tranquilla – si legge sul Mirror – E pure inaspettata, perché l’ha messa su William con l’aiuto dei suoi bambini”.

