“Lasciamo”. Harry e Meghan, un altro addio. La decisione della coppia è definitiva

Harry e Meghan hanno recentemente debuttato con la prima puntata di un podcast ‘Archewell Audio’ grazie a un accordo con la piattaforma di musica online Spotify. Nel primo episodio, il duca e la duchessa di Sussex, veri e propri conduttori del programma, hanno ospitato personaggi celebri del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’attivismo.

Fra i vari ospiti Elton John, Stacey Abrams, lo chef José Andrés, la tennista Naomi Osaka, il presentatore e attore James Corden e altri personaggi che hanno un rapporto di frequentazione e di amicizia con i due conduttori: gente come Christina Adane, Brené Brown, Rachel Cargle, Deepak Chopra, Matt Haig, Hussain Manawer, Tyler Perry e George the Poet. (Continua a leggere dopo la foto)















“Abbiamo pensato di mettere assieme persone che ci ispirano, che ammiriamo e ascoltare i loro pensieri su ciò che hanno imparato durante il 2020”, dice Markle nel corso dell’episodio. Non mancano poi i doverosi ringraziamenti agli operatori sanitari e di primo soccorso che si sono impegnati a contrastare la pandemia, molti dei quali hanno perso la vita proprio per questo. (Continua a leggere dopo la foto)















“Vogliamo davvero rendere omaggio alla compassione e alla generosità che hanno aiutato molte persone a superare momenti difficili”, ha ricordato Harry. In onda anche This Little Thing of Mine, un gospel utilizzato anche in conclusione della loro cerimonia di nozze: “Il messaggio di questa canzone ci è molto caro perché riguarda il potere che tutti noi abbiamo in noi stessi di rendere il mondo migliore”, hanno commentato. (Continua a leggere dopo la foto)









“Compassione” e “gentilezza” sono le due parole più spesso utilizzate dai duchi del Sussex, cosa che non hanno notato sui social, dove odio e frustrazione spesso muovono un po’ troppo gli animi. Ed è proprio per questo motivo che il principe Harry e la consorte Meghan hanno deciso di abbandonare i social network, dicendo di essere rimasti ”delusi dall’odio incontrato online”. Lo scrive il Sunday Times, ricordando che Harry e Meghan avevano più di 10 milioni di follower sul loro account Instagram ufficiale, @sussexroyal, dove non vengono pubblicati nuovi contenuti dal marzo scorso.

“Le cose stanno così”. Vittorio Cecchi Gori, sulla nuova fidanzata di 46 anni più giovane qualcosa non torna