Sembra proprio che ci siano forti dissapori all’interno della royal family. “Colpa” del principe Harry che, come riportano le fonti sentite dal MailOnline, adesso avrebbe fatto infuriare parecchio il fratello William e la cognata Kate Middleton. Ma bisogna necessariamente fare un passo indietro.

Tutto è infatti collegato ad Archewell, la fondazione che il secondogenito di Carlo e Lady Diana e sua moglie Meghan Markle hanno avviato per perseguire i loro scopi benefici al di fuori della famiglia reale. Il progetto è attualmente ancora nella fase embrionale, dopo essere stato messo in pausa diverse volte a causa del virus, ma già sta facendo molto discutere. Il motivo? La foto che appare sul sito web della fondazione che è stato lanciato da poco. (Continua dopo la foto)















Il principe Harry ha usato una sua immagine da piccolo in compagnia della mamma per promuovere il sito di Archewell, “dimenticando” completamente il padre Carlo dunque scatenando le voci di un ennesimo affronto alla Corona. Nello scatto del 1986, Harry si trova sulle spalle della mamma a Highgrove, nel Gloucestershire e a corredo della foto, una lettera in cui racconta il suo rapporto con Lady D. (Continua dopo la foto)















“Mi ha insegnato la gentilezza e la compassione”, il testo. Neanche una parola, invece, su padre e fratello. E spicca anche una foto di Meghan da bambina tra le braccia della madre, ma se da una parte è comprensibile che la Markle abbia voluto tagliare i ponti con papà Thomas, in molti si stanno chiedendo il motivo per quale Harry non abbia voluto citare Carlo nella “lettera del 2021”.(Continua dopo le foto)











Sta di fatto che come riporta una fonte del magazine britannico, William non avrebbe affatto gradito la scelta del fratello che avrebbe “cercato di sfruttare attraverso una foto lo stato di icona della madre, Diana, così da poter lanciare con più efficacia il sito suo e di Meghan Markle”. A sostenere il duca di Cambridge, anche la moglie Kate: i due sarebbero molto infastiditi da questo “gesto orribile”.

“Era disperata…”. Alessandra Mussolini ‘smascherata’ in diretta: il retroscena viene fuori solo ora

fbq('track', 'Gossip');