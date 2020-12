Il mondo della moda scioccato da due tristi lutti. Poche ore fa la notizia della morte di Giorgio Gucci. Nipote di Guccio Gucci, fondatore della nota Maison fiorentina, si è spento a Barcellona, città in cui si era trasferito da diverso tempo, a 92 anni. La notizia è arrivata nella serata di martedì 22 dicembre dalla famiglia attraverso una nota stampa.

Gucci è ricordato come “uno dei fautori della memorabile espansione della casa di moda fiorentina, amato da tutti come un uomo integerrimo e dallo spirito creativo, sostenitore di una casata che ha portato il vessillo della moda e dello stile Italiano all’estero”, si legge nel comunicato. Ora un’altra brutta e anche inaspettata notizia: quella della scomparsa della supermodella britannica che ha spopolato negli anni Novanta Stella Tennant. (Continua dopo la foto)















Nata a Chatsworth nel 1970, Stella Tennant era la nipote di Deborah Mitford, Duchessa vedova di Devonshire. Il debutto nel mondo della moda a 23 anni, dopo essere stata scoperta da Plum Sykes, un giornalista di Vogue UK, che la presentò al fotografo Steven Meisel. All’epoca studiava scultura alla Winchester School of Art ma poi si è dedicata al 100% alla carriera da modella. (Continua dopo la foto)















Stella Tennant ha conquistato innumerevoli copertine ambite, da Vogue ad Harper’s Bazaar, fino ad arrivare alla francese Numéro. Nel 1994 la prima passerella, quando fece scalpore a causa della sua magrezza e del suo aspetto androgino con indosso un microbikini di Chanel. Da allora ha sfilato per grandi nomi come Alberta Ferretti, Alexander McQueen, Calvin Klen, Dolce&Gabbana, Fendi, Gianni Versace e Miu Miu diventando una delle supermodelle degli anni ’90. (Continua dopo le foto)











Stella Tennant, che si sposò nel 1999 con il fotografo francese David Lasnet dal quale ebbe 4 figli, aveva 50 anni. Si è spenta improvvisamente a pochi giorni dal suo compleanno come ha annunciato la famiglia in un comunicato: “È con grande tristezza che annunciamo la morte improvvisa di Stella Tennant il 22 dicembre 2020. Stella era una donna meravigliosa e un’ispirazione per tutti noi. Ci mancherà moltissimo”. A gennaio scorso aveva sfilato alla settimana della moda di Parigi per Valentino.

Barbara D’Urso in pausa dalla tv: ecco dove trascorre le vacanze di Natale