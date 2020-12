Sono giorni che si parla di William, Kate Middleton e i tre principini. La royal family ha già fatto uscire la tradizionale cartolina di Natale e ha anche partecipato al primo evento pubblico al gran completo, uno spettacolo di pantomima al London Palladium allestito per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Quindi primo red carpet per George, Charlotte e Louis.

I duchi di Cambridge hanno attraversato il tappeto rosso insieme ai loro piccoli, che hanno letteralmente rubato la scena ai genitori. Mano nella mano con Kate e William, sono apparsi tutti eccitati ed elegantissimi prima di entrare in teatro. Il più piccolo indossava un cardigan firmato Alessandra Rich, George un maglione a righe nere e bordeaux e la principessa un abitino a scacchi grigio e nero.















"È meraviglioso essere di nuovo qui nel West End e vedere i teatri riaprire le loro porte: Catherine, George, Charlotte, Louis e io non vediamo l'ora di assistere allo spettacolo". ha detto William alla stampa prima di entrare. Dopo la sfilata sul red carpet, i duchi e i bambini, a teatro per la prima volta, si sono seduti sulle poltrone del palco reale e hanno assistito incantati allo spettacolo.















Le foto, ovvio, hanno fatto il giro del mondo e tanti si sono concentrati sul piccolo di casa, Louis. Complice il lockdown, infatti, finora è stato il meno esposto dei tre principini ma in questi scatti ha conquistato tutti rubando la scena anche a George e Charlotte. Un particolare, poi, è subito saltato agli occhi: la straordinaria somiglianza con il nonno.











Non il principe Carlo, papà di William, ma il nonno materno, Michael Middleton. Mentre i suoi adorabili fratelli assomigliano innegabilmente al ramo Windsor, infatti, baby Louis sembra proprio la copia di nonno Middleton, hanno osservato in tanti: “È identico a nonno Michael Middleton”, scrivono i fan sui social. E ancora: “È incredibile, è la versione bambino del nonno”.

