Meghan Markle, schiaffo all’etichetta reale: in pubblico così e il dettaglio “proibito” salta subito all’occhio

Dopo aver rivelato al mondo intero dell’aborto spontaneo avuto qualche mese fa, a sorpresa Meghan Markle è apparsa in tv, sulla Cnn, per lo speciale “Heroes: An All-Star Tribute”, un omaggio a tutte le persone impegnate in prima linea contro la pandemia. La moglie di Harry, con cui da tempo ha iniziato una nuova vita oltreoceano, lontano dalla royal family, ha lanciato il suo messaggio a sostegno di chi ha lottato per combattere il Covid con un video registrato dove appare da sola.

Al suo fianco non c’è Harry, ma di recente i due stanno lavorando separatamente, forse perché il Principe si sente a disagio accanto alla moglie, come hanno analizzato gli esperti di questioni reali. Per questo evento formale, comunque, Meghan è tornata a indossare gli abiti da Duchessa. (Continua dopo la foto)















Meghan Markle ha scelto un look che sembra preso dal guardaroba della cognata e da sempre additata come rivale Kate Middleton, che evidentemente resta un modello quando si tratta di apparizioni istituzionali. Nel dettaglio la mamma di Archie ha scelto una camicia in seta color cipria con fiocco al collo annodato a cravatta che ricorda molto la famosa camicia ciclamino, firmata Gucci, sfoggiata recentemente da Kate sempre in un video. (Continua dopo la foto)















Bellissima con questo completo molto bon-ton, Meghan ha tenuto i lunghi capelli raccolti in una coda bassa e morbida, lasciando i liberi ciuffi a incorniciarle il viso. Per completare il tutto non potevano mancare dei dettagli di lusso, ovvero il Love Bracelet in oro giallo di Cartier e degli orecchini d’oro a forma di rondine di Catherine Zoraida. Ma la vera novità nel look di Meghan sta nel trucco. (Continua dopo le foto)











Sappiamo bene che la Markle è sempre stata allergica alle regole imposte a corte ma fino ad oggi siamo sempre stati abituati a vederla con make-up semplici e eleganti, sui toni del nude come impone l’etichetta. Ma ora che ha preso le distanze dalla famiglia del marito le cose sono cambiate e non ha più paura di osare. E infatti per l’apparizione in tv ha puntato su un inedito rossetto fucsia ciclamino, “proibito” dal protocollo reale, abbinandolo a un ombretto in pendant. Pensateci: avete mai visto Kate Middleton così truccata?

Royal baby in arrivo! La principessa di nuovo incinta: nella foto di Natale si intravede il pancino

fbq('track', 'Gossip');