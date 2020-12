Royal baby in arrivo! La principessa di nuovo incinta: nella foto di Natale si intravede il pancino

Un altro royal baby in arrivo. La principessa è in dolce attesa e questa volta non è un rumor: l’annuncio ufficiale è arrivato sul sito della Famiglia Reale e ora nella cartolina di Natale si intravede il pancino appena accennato. Il piccolo (o piccola) vedrà infatti la luce tra la fine di marzo e gli inizi di aprile, dunque bisognerà aspettare ancora qualche settimana perché la gravidanza sia evidente.

“Le loro Altezze Reali, il Principe Carlo Filippo e la Principessa Sofia hanno il grande piacere di annunciare che stanno aspettando il loro terzo figlio – si legge nel comunicato – Siamo felici e in attesa. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto al nostro terzo figlio, un fratello per il Principe Alexander e per il Principe Gabriel. Un nuovo piccolo membro della nostra famiglia”. (Continua dopo la foto)















La Principessa, si legge ancora nel documento diramato da Palazzo, sta bene e la nascita è prevista tra la fine di marzo e gli inizi di aprile 2021. A corredo dell’annuncio, una dolcissima foto in bianco e nero della coppia che si tiene tra le braccia. Dopo due maschietti, Alexander e Gabriel, nati rispettivamente nel 2016 e nel 2017 il Principe Carlo di Svezia aspettano il terzo figlio. (Continua dopo la foto)















L’annuncio è arrivato di sorpresa. Nessuno infatti si aspettava che la coppia avesse intenzione di allargare la famiglia. Tra l’altro, solo poco tempo fa la ex modella e il secondogenito di re Carlo Gustavo di Svezia e della regina Silvia avevano comunicato di essere risultati positivi al Covid, manifestando leggeri sintomi. (Continua dopo le foto)









Ora nello scatto realizzato in occasione di Santa Lucia, il 13 dicembre, si intravvede sotto l’abito di lana il pancino della principessa che posa con la famiglia al completo per la tradizionale foto di Natale. Indossa un abito di lana beige a collo alto che aderisce lungo il corpo, esaltando le dolci curve appena accennate della terza gravidanza, mentre Carlo, considerato uno dei Principi più belli d’Europa, sfoggia un maglione rosso, in perfetto spirito natalizio.

