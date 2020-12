“È di nuovo incinta”. Che gioia per le sorelle Middleton, la famiglia si allarga: “Sono tutti felicissimi”

E si torna a parlare con insistenza di Pippa Middleton, la “sorellina” della ben più nota Kate, moglie di William e duchessa di Cambridge. Pippa, che ha attirato le attenzioni del mondo intero al matrimonio reale della sorella, è sposata con James Matthews, un milionario britannico dal 2017 e sono diventati genitori nell’anno successivo.

La famiglia risiede a Londra, ma sarebbero in procinto di comprare una tenuta in campagna dove vivere con i due figli, una tenuta non lontana dalla famiglia Middleton. Il 15 ottobre 2018 è venuto al mondo il primogenito della coppia presso il St Mary’s Hospital di Londra, nella Lindo Wing, la stessa ala privata scelta dalla duchessa di Cambridge. Dunque, nello stesso ospedale in cui sono nati i cugini George, Charlotte e Louis. (Continua dopo la foto)















Il nome di Pippa Middleton sta invadendo le pagine della cronaca rosa in queste ore perché sarebbe incinta del secondo figlio. E quindi Kate Middleton presto zia bis? A lanciare in esclusiva il rumor è PageSix che cita fonti vicine alla sorella della duchessa di Cambridge e dà per certa la notizia: “Pippa Middleton è in attesa del secondo figlio”, si legge sul sito del tabloid americano. (Continua dopo la foto)















Come detto Pippa, 36 anni, e il marito James sono già genitori di un bambino di due anni che ha tre nomi (Arthur Michael William) come ogni royal baby che si rispetti. Tornando al gossip della seconda dolce attesa “Pippa e James sono entusiasti, è una notizia fantastica in un anno difficile. L’intera famiglia è felicissima”, ha aggiunto l’insider a PageSix. (Continua dopo la foto)











Tra l’altro la royal family britannica è in attesa di un altro lieto evento. Anche la cugina di William e Harry, la principessa Eugenie di York è incinta. È stata proprio lei, poco tempo fa, a annunciare la bella notizia al mondo intero, con un breve comunicato diffuso anche sui suoi canali social ufficiali: “Sua Altezza Reale la Principessa Eugenie e il signor Jack Brooksbank sono molto lieti di annunciare che aspettano un bambino per l’inizio del 2021”.

