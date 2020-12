“Gelosissima”. Kate Middleton, altro che Meghan Markle: la “nemica in famiglia” è lei

Sono anni che si parla della rivalità, sempre presunta, tra Kate Middleton e Meghan Markle. Ora le acque si sono decisamente calmate grazie alla lontananza. A marzo scorso, infatti, Harry, consorte e primogenito si sono trasferiti oltreoceano, prima in Canada poi in California.

E se per Meghan è stato semplice tornare nel suo Paese e alla vita di prima, per Harry non lo è stato affatto. Dicono che si sente “un pesce fuor d’acqua” e teme per il futuro lontano da casa. Ecco: secondo Anna Whitelock, capo del dipartimento di storia all’Università di Londra e esperta di faccende reali, è iniziato il conto alla rovescia per lui, che ora ha qualche mese di tempo per rientrare nei ranghi e per fare come se nulla fosse successo. (Continua dopo la foto)















A marzo sarà un anno dalla “Megxit” e se Harry dovesse confermare la decisione di non tornare nel Regno Unito i Windsor sarebbero pronti a chiudergli le porte definitivamente. Il 2021 potrebbe, dunque, segnare l’uscita definitiva di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle dalla famiglia reale britannica. Che, in pratica, significherebbe rinunciare sia al titolo di «duchi di Sussex» sia a quello di «Altezze reali». (Continua dopo la foto)















Inoltre il fratello William potrebbe sostituirlo come capitano generale dei Royal Marines, carica ricoperta da Harry fino allo scorsa primavera. Ma torniamo a Kate. Si vocifera di una forte gelosia all’interno dei palazzi della famiglia reale inglese ma, stranamente, al centro dei dissapori non ci sarebbe Meghan. Come svela The Talko, la duchessa di Cambridge avrebbe un’altra rivale in famiglia. (Continua dopo le foto)











Si tratta della principessa Beatrice, figlia di Andrea, terzogenito della regina e la presunta rivalità nascerebbe dalla linea di successione. Il principe Carlo, infatti, ha rafforzato le possibilità della sua famiglia di mantenere il trono, con regole di successione modificate e un grande divario tra i figli della sovrana. Ecco perché Beatrice sarebbe in disaccordo con zio e cugini, ma soprattutto, secondo alcuni rumor, sarebbe anche “molto gelosa di Kate Middleton”. E, sempre per The Talko, prova dei rapporti freddi sarebbe il fatto che in occasione del battesimo di George, i fratelli di Carlo “furono introvabili”.

