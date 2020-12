Nei giorni scorsi si è molto parlato di Meghan Markle. La moglie di Harry ha raccontato di aver avuto un aborto spontaneo quando era incinta del suo secondo figlio. L’ex attrice americana ha rivelato dell’aborto avvenuto a luglio scorso in un articolo scritto per il New York Times e dedicato al senso della perdita nella vita umana.

“Ho saputo in un momento in cui stringevo fra le braccia il mio primo bambino che stavo perdendo il secondo”, ricorda per poi svelare alcuni dettagli. “Dopo aver cambiato il pannolino ad Archie ho avvertito un forte crampo e mi sono accasciata sul pavimento con lui fra le braccia, mormorando una ninna nanna per tenerci calmi entrambi”. (Continua dopo la foto)















“Alcune ore più tardi – prosegue la narrazione sul New York Times – ero stesa in ospedale, tenendo la mano di mio marito. Sentivo il calore del suo palmo e gli ho baciato le nocche. Avevamo entrambi il volto bagnato dalle lacrime. E guardando i freddi muri bianchi» della stanza “ho cercato d’immaginare come avremmo mai potuto rimarginare” il senso di quella perdita. Un grande dolore per la coppia, che sognava di allargare la famiglia che da marzo scorso vive negli Stati Uniti. (Continua dopo la foto)















A questo proposito, se per Meghan è stato semplice tornare nel suo Paese e alla vita di prima, per Harry non lo è stato affatto. Dicono che si sente “un pesce fuor d’acqua” e teme per il futuro lontano da casa. Ecco: secondo Anna Whitelock, capo del dipartimento di storia all’Università di Londra e esperta di faccende reali, è iniziato il conto alla rovescia per lui, che ora ha qualche mese di tempo per rientrare nei ranghi e per fare come se nulla fosse successo. (Continua dopo le foto)











A marzo sarà un anno dalla Megxit e se Harry dovesse confermare la decisione di non tornare nel Regno Unito i Windsor sarebbero pronti a chiudergli le porte definitivamente. Il 2021 potrebbe, dunque, segnare l’uscita definitiva di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle dalla famiglia reale britannica. Che, in pratica, significherebbe rinunciare sia al titolo di «duchi di Sussex» sia a quello di «Altezze reali». Inoltre il fratello William potrebbe sostituirlo come capitano generale dei Royal Marines, carica ricoperta da Harry fino allo scorsa primavera.

