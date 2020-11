“Addio, ci mancherai”. Royal family in lutto, l’ultimo saluto di Kate e William

Kate e William sono sempre protagonisti delle cronache rosa e non. Solo pochi giorni fa il principe è stato protagonista di molti articoli di gossip perché, per la prima volta, non è comparso nella classifica degli uomini piùy sexy del mondo,la famosa “2020 Sexiest Man Alive”. Al suo posto, un altro principe di casa Windsor. Forse l’unico che Kate non avrebbe voluto vedere leggere.

Tra le varie sezioni, ce n'è anche una dedicata ai Reali, dove sono stati messi a confronto i principi azzurri più seducenti dei tempi moderni: William, Harry ma anche Carlo Filippo di Svezia, Felix di Lussemburgo e Mateen del Brunei. Belli, affascinanti, sensuali. Ma uno più di tutti gli altri: il principe Harry d'Inghilterra. Kate Middleton non deve averla presa benissimo. Non avrà fatto i salti di gioia nel non vedere il marito nella classifica degli uomini più desiderati al mondo.















Classifiche a parte, in queste ore la coppia è tornata a far parlare di sé per un doloroso lutto che li ha colpiti. L'annuncio sulla pagina ufficiale di Kensington Royal: "Purtroppo lo scorso fine settimana il nostro amato cane Lupo è morto. È stato al centro della nostra famiglia per nove anni e ci mancherà moltissimo", hanno scritto Kate e William a corredo di una foto del cocker spaniel.















I due hanno reso omaggio al fedele amico a quattro zampe che ha tenuto loro compagnia per nove anni. Lupo era arrivato a Kensington Palace nel dicembre 2011, un regalo di Natale fatto dalla mamma di Kate Middleton alla coppia e agli adorati nipoti. Il piccolo era arrivato a portare gioia nei loro cuori due anni dopo la scomparsa di Widgeon, il labrador appartenuto a William fino al 2009.









È stato a tutti gli effetti un membro della famiglia reale, un po’ come i corgie della regina Elisabetta, amatissimo sino all’ultimo, che oggi lascia un grande vuoto. Qualche anno fa Lupo ha ispirato una serie di libri per bambini intitolata The Adventures of Lupo the Royal Dog, scritta da Aby King: in cui è menzionato anche il welsh corgi della Regina Elisabetta II, uno dei suoi fedeli amici a quattro zampe.

