Coi capelli grigi in bella vista. Decisione drastica della super vip: mai vista prima così

Anche lei ha detto “stop”. Basta alle tinte, sì ai capelli grigi e dunque al tempo che avanza. Sicuramente quando l’hanno vista arrivare all’evento, tanti avranno strabuzzato gli occhi. Perché mai prima d’ora aveva deciso di esibire in pubblico quei fili d’argento, ben visibili, su tempie e fronte. Una scelta coraggiosa che, ora che le foto hanno fatto il giro del mondo, sicuramente verrà apprezzata e commentata da tutte le donne di tutto.

Bisogna ammetterlo: per nessuna è un passaggio facile abbracciare questo stile, ci si arriva per gradi a quello che adesso viene chiamato “greynaissance” e lei ha scelto una volta per tutte di mostrare candidamente i segni del tempo. Lo aveva già dimostrato sul volto, dove si vedono chiaramente le rughe e non c’è traccia di bisturi. (Continua dopo la foto)















Ora, a 63 anni, la decisione di non tingersi più i capelli. Ma che fa? Se c’è la classe non c’è tinta che serva e Carolina di Monaco lo ha dimostrato ampiamente alla Festa nazionale del Principato, dove per la prima volta è apparsa coi capelli grigi fermati da un cerchietto bold nero molto simile a quelli indossati dalle nuore Beatrice Borromeo e Tatiana Santo Domingo. (Continua dopo la foto)















La primogenita del premio Oscar Grace Kelly ha optato per questa nuova capigliatura che mette in mostra i segni dell’età con grande eleganza e orgoglio e ha dato ancora una lezione di stile nonostante la mascherina ben calata sul volto e un look sobrio, in nero come tutta la famiglia Grimaldi per rispetto per le vittime del Covid. Unica assente Charlotte Casiraghi che da qualche tempo non partecipa agli appuntamenti mondani di famiglia. (Continua dopo le foto)











Nemmeno un mese fa Carolina di Monaco, che è sempre stata scura di capelli, era finita sui giornali per un cambio look. Paparazzata durante un evento ufficiale a Palazzo Grimaldi, era apparsa in una versione inedita: con delle schiariture bionde, per la precisone di una nuance sui toni del dorato e del miele. Ora deve aver deciso di lasciar perdere ogni tintura dando così un grande segno di consapevolezza e bellezza.

