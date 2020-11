Da quanto trapela il clima è tutto fuorché sereno all’interno della royal family. L’addio di Harry e Meghan Markle, che si sono trasferiti oltreoceano col piccolo Archie, ha dato il cosiddetto “colpo di grazia” a una situazione che, sempre stando alle indiscrezioni, era già complicata. Per esempio per il rapporto – a quanto pare da anni e anni – burrascoso tra i due fratelli.

E la situazione all’interno della royal family è diventata talmente difficile che neppure l’autorità della regina Elisabetta riuscirebbe più a smorzare i toni. Troppi problemi, troppe frizioni difficili da gestire, al punto che Sua Maestà avrebbe preso una decisione drastica: tutti in terapia. Tutta la royal family. Questo, almeno, è ciò che filtra dalle indiscrezioni lanciate dal magazine australiano New Idea, come riporta Il Giornale. (Continua dopo la foto)















Stando a New Idea, la regina Elisabetta avrebbe organizzato una “riunione d’emergenza” che dovrebbe aver luogo durante le vacanze di Natale e alla quale parteciperanno il principe Carlo, il principe William, il principe Harry e le mogli Kate e Meghan. Lo scopo è quello di appianare i dissidi con l’aiuto di un professionista, qualcuno che riesca a far venire a galla i motivi più profondi di litigi e incomprensioni e arrivare quindi a un chiarimento. (Continua dopo la foto)















Ci sono alcuni dettagli di questo presunto incontro che però non sono ancora chiari. Intanto la location. Non sappiamo, per esempio, se avverrà a Sandringham, dove per tradizione la regina passa abitualmente le feste natalizie, oppure a Windsor, la residenza in cui la sovrana sta trascorrendo la quarantena. E poi: Harry e Meghan Markle ci saranno davvero? (Continua dopo le foto)











La presenza “fisica” degli ex duchi di Sussex appare tutto fuorché scontata. Non a caso i tabloid ritengono che i duchi non abbiano alcuna intenzione di muoversi dalla California e vogliano celebrare il Natale nella loro nuova casa a santa Barbara. Ma chissà, non è escluso che partecipino alla riunione in videoconferenza, Non resta che attendere sviluppi, ammesso che riescano a trapelare novità e indiscrezioni in merito a questa decisione della sovrana.

“Gli ha dato l’ultimatum”. Antonella Elia, sganciata la bomba

fbq('track', 'Gossip');