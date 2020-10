Melania Trump, il cappotto indossato per Halloween vale una fortuna: il prezzo

Melania Trump si è lasciata alle spalle l’incubo Coronavirus e con il marito, nonostante il periodo decisamente poco felice, non ha rinunciato a festeggiare Halloween. Negli Stati Uniti, quella che cade il 31 ottobre è una festività molto sentita e certamente vista la situazione non ci saranno party spettacolari, ma il presidente Donald Trump e la first lady non hanno voluto rinunciare alla tradizionale cerimonia “dolcetto o scherzetto”.

“Trick or treaters”, in inglese, è la cerimonia che ogni anno si tiene nel giardino della Casa Bianca oltre che in ogni via del Paese. E in questa occasione le cui foto sono ovviamente finite subito su siti e giornali Melania poteva rinunciare a essere super glamour? Certo che no. (Continua dopo la foto)















Non è una novità che la ex modella sia considerata una icona di stile e, proprio come avviene in ogni sua apparizione pubblica, lo ha dimostrato anche questa volta. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di aggiungere, però, che il look scelto dalla first lady è praticamente impossibile da copiare visto il prezzo… Intanto i dettagli. Melania ha sfoggiato un look a tema. (Continua dopo la foto)















Per la cerimonia di Halloween 2020 è apparsa nel giardino della White House più glamour che mai con un cappottino in camoscio arancione di Prada. Ovvero un modello lungo fino al ginocchio, con i bottoni tono su tono e le tasche laterali. Lo ha tenuto abbottonato, dunque non sappiamo cosa abbia indossato sotto ma diciamo pure che da solo questo cappottino vale una vera fortuna. (Continua dopo le foto)











Si intravedono però i décolleté con il tacco a spillo in bronzo metallizzato, probabilmente di Christian Louboutin, che sicuramente non saranno proprio economici. Ma torniamo al cappottino arancione. Quanto costa? Sul sito internet del brand viene venduto a ben 5.025 euro ma si sa, Melania Trump non bada proprio a spese quando si parla di stile e il risultato è sempre impeccabile.

