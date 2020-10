Qualche giorno fa William, Kate Middleton e i principini si sono mostrati tutti insieme sui social. Hanno fatto visita al celebre divulgatore britannico David Attenbourough, che ha invitato nella sua residenza la famiglia reale per una visione privata del suo documentario sull’ambiente, “A life on our planet”. E come mostra un filmato pubblicato sul profilo Instagram ufficiale, George, Charlotte e Louis hanno avuto la possibilità di “intervistare” Sir David.

Il primogenito di William e Kate ha chiesto al giornalista scientifico più famoso del Regno Unito “quale animale pensa che si estinguerà per primo in futuro”. “Speriamo neanche uno”, la risposta. “Ci sono molte cose che possiamo fare quando gli animali sono a rischio di estinzione. Possiamo proteggerli”. Poi è stato il turno della principessa, in tutti i sensi, di casa. (Continua dopo la foto)















“Hello David Attenborough – ha esordito una sempre più incantevole Charlotte – A me piacciono i ragni, anche a lei?”. “Sì e sono contento che ti piacciano! Sono meravigliosi. Secondo me molte persone ne hanno paura perché hanno otto zampe e si possono muovere in tutte le direzioni… ma hai mai visto un ragno tessere una tela? È una cosa meravigliosa”. (Continua dopo la foto)















Infine la domanda del terzogenito dei duchi di Cambridge, Louis, che per la prima volta fa sentire la sua voce: “Che animale le piace di più?”. “Le scimmie, perché sono simpatiche – ha risposto il naturalista 94enne – Ma non si possono tenere in casa, perché non è il loro ambiente. In casa puoi tenere un cagnolino o un gatto, quale sceglieresti? Io un cucciolo di cane”. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram We’ve got some questions for you, @DavidAttenborough…🌍🕷️🐒 Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) in data: 3 Ott 2020 alle ore 5:59 PDT



Un video dolcissimo questo con i tre principini tutti insieme che non si vedevano così da tanto tempo. Ma quello che salta subito agli occhi è l’incredibile somiglianza tra i due fratellini: Louis sembra proprio la fotocopia di George. Hanno 5 anni di differenza (George è nato il 22 luglio 2013, Louis il 23 aprile 2018) e come è evidente in queste ultimissime immagini sono praticamente identici.

